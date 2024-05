Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing zijn gewaarschuwd door Formule 1-topman Stefano Domenicali. De hoogste baas van de sport ziet dat de Oostenrijkse renstal van binnenuit veranderingen ondergaat en waarschuwt dat zulke ontwikkelingen vaak een wisseling van de wacht tot gevolg hebben. Hij betwijfelt dan ook of Verstappen nog jarenlang de meest dominante auto krijgt bij Red Bull Racing.

Verstappen kroonde zich eind 2021 voor het eerst als wereldkampioen Formule 1 en reed sindsdien ieder seizoen in de meest dominante auto van het veld. Ook dit seizoen steekt de Red Bull weer ver boven de competitie uit. Domenicali vraagt zich echter af hoe lang deze dominantie nog stand houdt. Het rommelt binnen Red Bull en intern lijken er wat verschuivingen aanstaande. Adrian Newey was de eerste grote naam die de deur bij de Oostenrijkse renstal - na een dienstverband van negentien jaar - achter zich dichttrok. Domenicali denkt dat hiermee de eerste dominosteen is gevallen bij Red Bull en zal niet verbaasd zijn als de dominantie van het team - en dus ook van Verstappen - nu in een rap tempo afbrokkelt.

Domenicali waarschuwt Verstappen en Red Bull

Het vertrek van Newey moet absoluut niet licht worden opgevat, zo is de F1-CEO van mening. "Als zo'n sterk team interne veranderingen ondergaat, is het denk ik normaal dat de prestaties kunnen veranderen. Dat zeg ik zonder subjectieve beoordeling", zo vertelt Domenicali in gesprek met de Italiaanse media. Verstappen heeft altijd gezegd bij Red Bull te willen blijven zolang de rust bewaard wordt én ze hem de snelste auto kunnen gegeven. Maar of dat in de nabije toekomst nog het geval is, betwijfelt Domenicali. "Ik denk niet dat ik iets geks zeg door erop te wijzen dat de dominantie in zijn huidige vorm mogelijk ten einde komt", zo waarschuwt de topman van de Formule 1.

F1 niet saai door dominante Verstappen

Er klinkt van buitenaf vaak kritiek op de Formule 1 omdat de sport saai zou zijn geworden door de aanhoudende dominantie van Red Bull en Verstappen, maar Domenicali ziet dat anders. "De cijfers vertellen namelijk een heel ander verhaal", zo verklaart de Italiaan zich nader. "Bijna iedere race op de kalender is uitverkocht, er zijn nog nooit zoveel sponsoren en toeschouwers geweest. Verder vind ik het inaccuraat om de inconsistente data wat betreft kijkcijfers te benadrukken. Dat zeg ik omdat de manier om sportevenementen te volgen tegenwoordig veranderd is, en dat geldt niet alleen voor de Formule 1 Grands Prix. Het wereldwijde publiek heeft de beschikking over andere platforms."