De Formule 1 zou dicht bij een akkoord zijn voor een Grand Prix in Chicago vanaf 2026, maar deze geruchten kunnen de prullenbak in. Er komt toch géén vierde race in de Verenigde Staten. Althans, niet op korte termijn. Dit meldt Formule 1.nl.

Afgelopen maandag kwam het nieuws naar buiten dat er een vierde race in de Verenigde Staten in de maak was. De Grand Prix van Chicago zou ophanden zijn en per 2026 zijn intrede moeten doen op de kalender. Het X-account van FastestPitstop maakte hier groots melding van, maar heeft het bericht inmiddels weer verwijderd. Meerdere bronnen hebben volgens Formule1.nl laten weten dat er niets waar is van een overeenkomst. Chicago gaat wel een straatrace leveren aan het NASCAR-kampioenschap, maar een Grand Prix in de Formule 1 is niet aan de orde. De geruchten zijn ontstaan nadat de Formule 1 een patent aanvroeg voor de naam Grand Prix van Chicago. Dit is echter geen bewijs dat de race ook ooit naar Illinois zal komen.

Artikel gaat verder onder video

Racefans in de Verenigde Staten hoeven echter niet te treuren, want het moge duidelijk zijn dat Liberty Media het land hoog op het prioriteitenlijstje heeft staan. Met Miami en Vegas heeft Amerika er recent al twee races bijgekregen. De Grand Prix in Austin staat al langer op de kalender. Chicago wordt hier dus niet op korte termijn aan toegevoegd, maar de Formule 1 zal ongetwijfeld meer Amerikaanse plaatsen aandoen in de komende jaren.

Gerelateerd