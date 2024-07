Volgens Alexander Albon moet er niet te zwaar getild worden aan de huidige vorm van Sergio Pérez bij Red Bull Racing. De Britse Thai is namelijk van mening dat de worstelingen van Max Verstappen in de RB20 laten zien dat de wagen simpelweg niet op orde is en dat dit een wat vertroebeld beeld geeft over de prestaties van de Mexicaanse coureur.

