Sergio Pérez weet dat zijn contract bij het team van Red Bull Racing na 2025 op zijn einde loopt en de Mexicaan moet vechten om zijn plekje bij het team te behouden. Er zou echter een nieuwbakken contract met een verlenging voor één seizoen klaarliggen voor de tweede coureur van de renstal.

In 2023 kende Pérez een jaar om snel te vergeten, nadat hij eigenlijk nog fantastisch aan het seizoen leek te beginnen met twee zeges in de eerste vier wedstrijden. Daarna ging het snel bergafwaarts en ging de focus naar 2024. Voorlopig ging het in het begin van het seizoen een stuk voortvarender met de man uit Guadalajara. Echter lijkt de Red Bull het steeds zwaarder te krijgen na de dominantie aan het begin van het seizoen en dat legt Pérez ook geen windeieren. De tweede coureur van het team heeft zijn handen vol aan de coureurs van Ferrari en McLaren en is inmiddels zelfs teruggevallen tot een teleurstellende vijfde plek in het kampioenschap.

Spanning bij constructeurs

Teleurstellend, want Max Verstappen gaat aan de leiding van dat kampioenschap en behaalde 62 punten meer dan zijn teammaat. Het betekent inmiddels dat het ook in het constructeurskampioenschap behoorlijk spannend is. Ferrari, dat met Charles Leclerc en Carlos Sainz wél over twee goed presterende rijders beschikt, is tot op 24 punten van de Oostenrijkers gekomen. Het betekent slecht nieuws voor Pérez, die dit seizoen moet vechten voor zijn stoeltje naast Verstappen, Het contract van de ervaren Pérez loopt namelijk na dit seizoen af en er is nog altijd geen witte rook gezien over een eventuele verlenging.

Nieuw contract

Ondanks de povere prestaties van Pérez in de afgelopen races - waarbij hij door toedoen van Kevin Magnussen uitviel in Monaco, weliswaar van buiten de punten - zou er volgens Formu1a.uno echter op korte termijn goed nieuws voor Pérez uit Milton Keynes moeten komen. Het medium weet namelijk te vermelden dat er een kersvers eenjarig contract voor de Mexicaan klaarligt om zijn krabbel onder te zetten. Inmiddels zouden de gesprekken gaande zijn en wordt er verwacht dat men er op korte termijn uit gaat komen. De hele deal heeft echter wel één belangrijke voorwaarde: Pérez moet zijn eis voor een tweejarige deal laten varen en kiezen voor een verlenging tot en met 2026.

