Adrian Newey zou op het punt staan om Red Bull Racing te verlaten. Naar verluidt heeft de hoofdontwerper en chief technology officer (CTO) een brief geschreven aan het Oostenrijkse F1-team waarin hij aangeeft wat het doorslaggevende moment was om het besluit te nemen te vertrekken.

Het rommelt al een aantal maanden bij de energiedrankfabrikant en dat begon toen teambaas Christian Horner werd onderzocht na beschuldigingen van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. Na een onafhankelijk onderzoek werd de klacht afgewezen door Red Bull GmbH, maar een dag later werden foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken tussen Horner en de medewerkster via een anonieme e-mail gelekt en deze gingen de Formule 1-paddock in Bahrein rond. Het gevolg van de machtsstrijd bij Red Bull is niet alleen dat geruchten de ronde doen dat Max Verstappen een overstap naar Mercedes zou overwegen, maar ook dat het mogelijk Newey, het meesterbrein achter zoveel dominante F1-bolides, zal verliezen.

Ferrari of pensioen

De doorgaans goed geïnformeerde bronnen van Auto Motor und Sport en de BBC meldden vorige week dat Newey binnenkort zijn ontslag zou indienen en eerder vandaag kwam via meerdere kanten het bericht naar buiten dat dat zelfs voor de aankomende Grand Prix van Miami nog kan gebeuren. Het is nog niet bekend waar de toekomst van hem ligt, maar volgens de geruchten is de kans het grootst dat Newey of zich bij Ferrari voegt of dat hij met pensioen gaat. Een overstap naar Aston Martin of Mercedes lijkt inmiddels uitgesloten.

Uitspraak van Horner

De machtsstrijd bij Red Bull zou al langer hebben gespeeld dan sinds het onderzoek naar Horner. Volgens Autosport kwam het doorslaggevende moment voor het mogelijke besluit van Newey om zijn ontslag in te dienen namelijk al in december 2023. In een interview met het Britse medium vertelde Horner toen dat "Adrian een groot deel uitmaakte van het team en van wat ze hebben bereikt, maar dat zijn rol over de laatste jaren geëvolueerd is en dat het technisch team onder hem, onder leiding van [technisch directeur] Pierre Waché, fantastisch werk levert en niet afhankelijk is van Adrian". Newey zou nu een brief aan Red Bull hebben geschreven met daarin zijn redenen voor zijn vertrek. Bovenstaande uitspraak van Horner zou bij Newey in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Hij zou het hebben gezien als Horner die zichzelf belangrijk wilde maken en de bijdrage van anderen aan het succes van het team wilde minimaliseren.

