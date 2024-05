Max Verstappen zegevierde in de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna, maar een gemakkelijke race was het voor de coureur van Red Bull Racing niet. Hij kreeg nog voordat de wedstrijd halverwege was een officiële waarschuwing van de stewards.

Verstappen was vrij onverwachts het snelst in de kwalificatie op het circuit in Imola na constante balansproblemen met de RB20 op de vrijdag. Hij behield de leiding na een prima start vanaf de pole en had voor de pitstop een voorsprong van meer dan zeven seconden. Maar toen de stint op de harde band aanbrak, krijg hij het lastig. Lando Norris was ontzettend hard aan het pushen om het gat dicht te rijden, terwijl Verstappen geen grip meer had. Uiteindelijk won de Nederlander wel, maar zijn voorsprong was minder dan driekwart van een seconde bij het vallen van de vlag.

Track limits

Uit de rondetijden is te zien dat Verstappen ook in de eerste stint op de mediums aan het pushen was. De FIA maakte in de nacht van vrijdag op zaterdag de witte lijnen breder op bepaalde punten van de autodromo om het overschrijden van track limits op kerbs naast de grindbak te voorkomen, maar desondanks werden er een aantal rondetijden verwijderd tijdens de race op zondag. En niemand overschreed de track limits vaker dan Verstappen. Na drie keer over de grens te zijn gegaan in het eerste half uur besloten de stewards om in te grijpen. De wedstrijdleiding toonde de diagonaal verdeelde wit-zwarte vlag in ronde 25 van 63: een officiële waarschuwing. Als Verstappen nog één keer de track limits zou overschrijden, liep hij het risico een tijdstraf van vijf seconden te krijgen. Toen Norris bezig was het gat dicht te rijden in de slotfase en binnen vijf seconden van Verstappen zat, werd de Red Bull-coureur door engineer Gianpiero Lambiase eraan herinnerd absoluut niet over de track limits te gaan. Deed hij dat wel, dan kon hij zomaar zijn overwinning kwijt raken.

Verwijderde rondetijden

Verstappen legde bij de persconferentie uit dat hij veel onderstuur had op de mediums in de eerste stint en door het pushen dreef de auto meer naar buiten. Op de harde banden had hij niet zoveel last van onderstuur, maar toen was de rappe McLaren van Norris de grote uitdaging. "De laatste paar ronden, toen Lando steeds dichterbij kwam, waren wat lastiger, omdat ik natuurlijk de baan zoveel mogelijk moest gebruiken. Gelukkig kleurden we nog binnen de lijntjes, maar het vergt zeker meer concentratie. Bij elke exit moet je zeker weten wat je aan het doen bent," zo vertelde de winnaar tegenover onder andere GPFans.

Dit waren alle rondetijden die door de wedstrijdleiding werden verwijderd vanwege track limits:

Nummer Coureur Waar Tijd van de dag Rondetijd 1 Max Verstappen Bocht 18 (Rivazza) 15:23:26 1:21.323 2 Sergio Perez Bocht 17 (Rivazza) 15:26:32 1:26.800 3 Max Verstappen (2) Bocht 6 (Variante Villeneuve) 15:29:22 1:21.550 4 Max Verstappen (3) Bocht 17 (Rivazza) 15:17:58 1:20.855 5 Yuki Tsunoda Bocht 6 (Variante Villeneuve) 15:34:21 1:23.393 6 Lewis Hamilton Bocht 13 (Acque Minerali) 15:38:16 1:26.346 7 Charles Leclerc Bocht 15 (Variante Alta) 16:06:55 1:21.313 8 Nico Hülkenberg Bocht 17 (Rivazza) 16:20:42 1:22.217 9 Nico Hülkenberg (2) Bocht 17 (Rivazza) 16:24:50 1:22.225 10 Lando Norris Bocht 6 (Variante Villeneuve) 16:26:25 1:20.564 11 Valtteri Bottas Bocht 18 (Rivazza) 16:28:06 1:26.165

