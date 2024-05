Max Verstappen stak tijdens de kwalificatie van de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna zijn middelvinger op naar een Ferrari-fan die gebaren naar hem zat te maken. De fan reageerde vervolgens op TikTok en noemde de Nederlander een legende.

In Imola ging de meeste steun uiteraard naar de Ferrari's. De tifosi kwamen in grote getale naar het thuiscircuit van de Scuderia om te zien of Charles Leclerc en Carlos Sainz het konden opnemen tegen Verstappen. Een van de Italiaanse fans leek niet zo blij te zijn met het feit dat hij de Limburger tegenkwam aan het einde van de pitstraat en stak zijn hand uit met zijn duim omlaag. De kampioenschapsleider zag het en reageerde met een middelvinger. "We reden de pitstraat in en er waren een heleboel mensen aan het klappen, maar er was één iemand die deed hele andere dingen," vertelde Verstappen bij de persconferentie. "Dus ik heb m'n middelvinger opgestoken en het rondje erna was hij aan het klappen, dus ze leren het wel."

Excuses en dank aan Max

Twee Ferrari-fans trokken naar TikTok om hun excuses aan te bieden. "We willen ons verontschuldigen voor het feit dat we ons als idioten gedroegen", begon degene die het gebaar naar de Red Bull-coureur had gemaakt. De ander voegde eraan toe: "We willen zeggen dat het ons heel erg spijt. Het is onze schuld, niet jouw schuld voor het geven van de middelvinger. We waren wel heel trots dat je ons de middelvinger gaf". Degene die de duim omlaag had gegeven, zei dat ze op dat moment "als kleine meisjes aan het springen waren". Ze lijken niet meer alleen maar Ferrari-fans, maar ook Verstappen-fans te zijn geworden. "We willen je bedanken, Max. Je bent een legende geworden in onze ogen. Daarom houden we van je."

