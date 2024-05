Max Verstappen pakte dit weekend de winst in de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. Een magische en illustere plek, waar de geest van de hier in het harnas gestorven Ayrton Senna nog altijd sterk leeft. Toch wordt Verstappen zo nu en dan - mede na het evenaren van opnieuw een Senna-record - in één adem met hem genoemd. GPFans vroeg de supporters wie zij als de betere coureur zien.

Na een zinderende slotfase tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna was het Verstappen die ten faveure van Lando Norris de zege pakte in Italië. Dat deed de Nederlander vanaf pole position. Het was op zaterdag niet zomaar een pole position, want de wereldkampioen wist het record van meeste poles op een rij van Senna uit 1988 en 1989 te evenaren, nota bene op Imola. Het was namelijk op dit circuit waar de legendarische Braziliaan uiteindelijk zijn fatale ongeluk meemaakte en overleed. Aan alles rondom het circuit van Imola merk je dan ook dat de drievoudig Braziliaans kampioen als een soort geestelijke vader rond de stad en het circuit dwaalt en het respect voor hem is groot. Desalniettemin staat ook Verstappen inmiddels op drie wereldtitels.

Andere tijden

Het is dan ook niet gek dat de Limburgse coureur, die op zondag weer eens liet zien hoe fantastisch hij kan racen, zo nu en dan vergeleken wordt met de illustere Zuid-Amerikaan. GPFans sprak met de aanwezige fans rondom het circuit en vroeg hen wie de betere coureur is: Verstappen of toch Senna? "Het is een moeilijke vraag, maar ik zou Senna zeggen. Het waren andere tijden en andere auto's. De auto's waren lastig te besturen. Maar het is lastig om te zeggen als we ze nooit tegen elkaar hebben kunnen zien racen", stelt een Italiaanse fan. Later krijg hij bijval van een Amerikaanse supporter: "Ik moet wel voor Senna gaan. We moeten het nog maar zien met Verstappen, hij is eigenlijk pas net begonnen. We kunnen het allemaal pas zien als die gasten ouder worden."

Senna reed met zijn hart

Even later spreken we een jongen met zijn vader, die geen Engels spreekt. Met het nodige vertaalwerk wordt eerst de race van zondag besproken, maar bij het vallen van de naam Ayrton Senna begint er iets in zijn ogen te fonkelen. De vraag Verstappen of Senna is voor hem dan ook duidelijk: "Senna", glimlacht de wat oudere Italiaanse man. "Hij reed met zijn hart", zo klinkt te uitleg. Ten slotte wordt ook het eerbetoon van Sebastian Vettel van dit weekend nog behandeld door een groep Nederlandse fans. Het respect is groot: "Ik was heel jong toen het gebeurde. Het heeft hier een bepaalde lading, dat merk je aan de mensen die hier komen. Ik vind het mooi dat er een bepaald respect is. Dat Vettel dat vandaag liet zien, vond ik wel goed."

