De Formule 1 introduceert in 2026 nieuwe motorische reglementen, waarmee de huidige pikorde in de sport behoorlijk op de schop zou kunnen gaan. Het is namelijk de vraag wie van de inmiddels zes ingeschreven leveranciers, de meeste pk's op de baan weet te zetten. Welk team rijdt vanaf 2026 met welke krachtbron, en waarom?

De Formule 1 is nog maar net onderweg in het huidige tijdperk, maar de volgende grote verandering staat alweer voor de deur. Waar begin 2022 de technische reglementen in de sport op de schop gingen, worden er vanaf 2026 nieuwe motorische reglementen geïntroduceerd. Met de wijzigingen van twee jaar geleden, kregen de auto's een aanzienlijke facelift. Door het grondeffect terug te laten keren, wordt de neerwaartse druk niet meer vooral gegenereerd via allerlei flapjes en vleugels op de auto's, maar via de zuigende werking van de vloer. Hiermee moest de grootste klacht uit het vorige reglement verholpen worden: de vuile lucht. De flapjes en vleugels produceerden namelijk luchtwervelingen waardoor het moeilijk was een auto op korte afstand te volgen. Dit kwam logischerwijs het racen niet ten goede.

Dit zijn de nieuwe Formule 1-regels die vanaf 2026 gaan gelden | GPFans Special

Nieuwe motorische reglementen in de Formule 1 vanaf 2026

Het reglement dat vanaf 2026 haar intrede zal maken is niet zozeer gericht op het verbeteren van de prestaties, maar op het aantrekken van nieuwe motorleveranciers. In de nieuwe motorische reglementen is het accent meer gelegd op de elektrische componenten van de krachtbron. De batterij gaat van 120 kW nu, naar 350 kW in 2026. Daarnaast zal vijftig procent van het vermogen uit de batterij worden gehaald, de resterende vijftig procent komt uit de 'ouderwetse' verbrandingsmotor. Dat reglement heeft ervoor gezorgd dat Honda aanblijft binnen de Formule 1, maar ook dat Audi vanaf 2026 mee gaat doen. Ford werkt ondertussen samen met Red Bull Racing. Zij gaan vanaf dat jaar ook met een krachtbron van eigen makelij rijden. Daarmee staat de teller inmiddels op zes leveranciers. Precies waar de sport op had gehoopt. Maar welk team rijdt vanaf 2026 met welke krachtbron?

Red Bull Racing - eigen krachtbron

Zoals al kort genoemd, rijdt Red Bull Racing vanaf 2026 met een krachtbron geproduceerd door de gloednieuwe eigen motordivisie: Red Bull Powertrains. De renstal wordt bij de ontwikkeling van de krachtbron ondersteund door Ford, een iconisch merk met de nodige kennis en ervaring. De Oostenrijkse formatie werd in een hoek gedreven toen de huidige motorleverancier Honda, bekend had gemaakt eind 2021 uit de sport te vertrekken. Wel waren de Japanners bereid Red Bull Racing tot eind 2025 motoren te blijven leveren. Inmiddels is bekend dat Honda op haar beslissing is teruggekomen, en vanaf 2026 weer als leverancier op de grid staat.

Ferrari - eigen krachtbron

Wat betreft Ferrari kunnen we het kort houden. De grootmacht uit Italië rijdt al zo lang eenieder zich kan herinneren met een krachtbron van eigen makelij. Ferrari beschikt over een enorme fabriek in Maranello, waar aan de krachtbronnen voor alle grote raceklassen wordt gewerkt waaraan Ferrari deelneemt.

Mercedes - eigen krachtbron

Hetzelfde geldt voor het team van Mercedes. De Zilverpijlen rijden al tientallen jaren met een eigen krachtbron. In 1993 werd er voor het eerst officieel een Mercedes-sticker op een Formule 1-motor geplakt, destijds voor het team van Sauber. Het chassis voor de auto wordt ontwikkeld in Brackley, de krachtbron wordt in Brixworth geproduceerd door Mercedes-AMG High Performance Powertrains.

Alpine - eigen krachtbron

Alpine is momenteel het derde en laatste fabrieksteam op de grid. De Franse renstal rijdt met een krachtbron van Renault, het moederbedrijf achter Alpine. De renstal boekt de afgelopen jaren echter weinig succes met hun eigen krachtbron. Red Bull Racing besloot de Franse fabrikant eind 2018 daarom in te ruilen voor Honda. Een aantal jaar later vertrok ook McLaren als afnemer, waarmee Alpine haar laatste klant verloor.

Audi - eigen krachtbron

Vanaf 2026 komt er, naast Red Bull Racing, nog een vijfde fabrieksteam bij. Audi neemt dan het team van Sauber volledig over, dat tot die tijd campagne voert onder de vlag van Kick Sauber. Audi heeft hoge verwachtingen van haar eigen deelname aan de koningsklasse van de autosport. De Duitse fabrikant wil binnen drie jaar voor overwinningen in het wereldkampioenschap vechten, iets wat weinig nieuwkomers is gelukt. De krachtbron van Audi wordt in elkaar gezet in het Duitse Neuburg.

Visa Cash App Racing Bulls - Red Bull Powertrains

Dan komen we aan bij de klantenteams, te beginnen met Visa Cash App Racing Bulls. Het zusterteam van Red Bull Racing rijdt momenteel met dezelfde Honda-krachtbron als de grootmacht, maar zal vanaf 2026 ook op de grid verschijnen met een door Red Bull geproduceerde krachtbron.

McLaren - Mercedes

Op Red Bull Racing na het meest succesvolle klantenteam, is op dit moment waarschijnlijk McLaren. De Britse formatie rijdt sinds 2021 met een Mercedes-motor onder de kap en heeft sindsdien grote stappen gezet. Lando Norris en Oscar Piastri weten de Zilverpijlen zelfs regelmatig achter zich te houden, wat voor Mercedes toch echt erg pijnlijk moet zijn. McLaren heeft een contract tot eind 2030 bij Mercedes.

Haas - Ferrari

Het Formule 1-team van Haas rijdt als sinds haar debuut in de sport in 2016 met krachtbronnen van Ferrari. De twee teams houden er een nauwe band op na. Zo krijgt Ferrari-junior Oliver Bearman bijvoorbeeld vanaf volgend seizoen de kans bij het team van Haas, als vervanger van Nico Hülkenberg. Haas kondigde recent aan dat de samenwerking met Ferrari is verlengd tot eind 2028.

Williams - Mercedes

Williams en Mercedes houden er momenteel de langstlopende samenwerking op na. De Britse formatie wordt al sinds 2014 voorzien van Mercedes-krachtbronnen, een deal die in ieder geval doorloopt tot het eerste seizoen onder de nieuwe reglementen in 2026.

Aston Martin - Honda

Aston Martin rijdt vanaf 2026 misschien wel met de meest verrassende krachtbron rond. De formatie van Lawrence Stroll is een samenwerking met Honda aangegaan, terwijl, inderdaad, de Japanners in eerste instantie uit de sport zouden vertrekken. De deal tussen Aston Martin en Honda houdt onder andere in dat de Britse renstal "exclusief" met de Japanse krachtbron mag rijden.

Wisseling van de wacht?

De ogen zijn vanaf 2026 met name gericht op het team van Red Bull Racing. De renstal domineert sinds 2022 in de Formule 1, maar gaat over twee jaar voor het eerst met een eigen krachtbron rijden. Als de plank wordt misgeslagen, kan de pikorde zomaar flink op de schop gaan. Van Mercedes weten we immers dat zij in staat zijn een kampioenschapwinnende motor te bouwen, en ook Honda heeft zich de afgelopen jaren als zeer succesvol bewezen. De krachtbron van Ferrari is al jaren gewoon goed, en dus wordt het erg interessant om te zien wie er vanaf 2026 met de beste krachtbron op de proppen komt.

