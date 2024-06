Afgelopen week bracht de FIA het nieuwe reglement naar buiten dat vanaf 2026 van kracht wordt. De auto's zullen er vanaf dat moment toch wel iets anders uit gaan zien, ten opzichte van de huidige wagens. De Formule 1 gooit om de zoveel jaren het reglement om en doet dat om de sport competitiever te maken. Toch is er ook veel kritiek op het nieuwe concept en in deze GPFans special gaan we dieper in op het nieuwe tijdperk Formule 1.

Sinds 2022 maken we gebruik van de auto's die we vandaag de dag op de baan zien. Het grote verschil in vergelijking met de periode ervoor is dat we vanaf dit tijdperk gebruik maken van het grondeffect, wat overigens ook in de jaren tachtig actief was binnen de Formule 1. Tijdens het vorige reglement werd de neerwaartse druk vooral gehaald uit alle vleugels en flapjes op de auto, met het grondeffect wordt die downforce gehaald uit de zuigende werking onder de F1-wagens. Hiermee moest de grote klacht van het oude reglement, de vuile lucht, worden verholpen. Coureurs reden namelijk in elkaars slipstream en teams zorgden niet alleen ervoor de vleugels en flapjes voor snelheid zorgden, ook moesten achterliggers tijd verliezen. De luchtwervelingen achter de wagens, zorgden namelijk voor verlies van downforce bij de achterligger. Met het grondeffect is die vuile lucht verwijderd, maar teams zijn slim genoeg om daar omheen te werken.

Motorreglement was prioriteit

Het nieuwe tijdperk Formule 1 dat vanaf 2026 gaat beginnen is er vooral op gericht om fabrikanten naar de sport te trekken. Het is dan ook niet gek dat het motorreglement al eerder was vastgelegd en dat het reglement omtrent de auto's vorige week pas werd gepubliceerd. Met het nieuwe motorreglement wordt het accent meer op de elektrische componenten gelegd. De batterij gaat van 120 kW nu, naar 350 kW in 2026. Daarnaast zal vijftig procent van het vermogen uit de batterij worden gehaald, de resterende vijftig procent komt uit de 'ouderwetse' verbrandingsmotor. Dat reglement heeft ervoor gezorgd dat Honda aanblijft binnen de Formule 1, maar ook dat Audi vanaf 2026 mee gaat doen en Ford is op de achtergrond al bezig met Red Bull Racing.

Hoe ziet de 2026-wagen eruit?

In wat voor een auto die nieuwe motor gaat zitten, dat heeft de FIA inmiddels bekend gemaakt. Zo zullen de auto's vanaf 2026 een stuk wendbaarder moeten worden. Daarvoor wordt het minimumgewicht met 30 kilogram verlaagt ten opzichte van de huidige wagens, die momenteel minimaal 798 kilogram moeten wegen. Dat was initieel 795 kilogram, maar dat gewicht was maar moeilijk te bereiken voor de teams en dus werd het met drie kilo verhoogd. Ter vergelijking, begin jaren negentig wogen de wagens nog 595 kg, dat was in 2010 vervolgens 620 kg en is in de loop van de jaren alleen maar verder omhoog gegaan. Het huidige DRS-systeem, om inhalen te bevorderen, verdwijnt juist. Daarvoor in de plaats krijgen de coureurs een 'Manual Override Mode', waarmee er extra vermogen van de motoren kan worden gevraagd. Ook worden de wagens kleiner. De auto's gaan van 2000 mm naar 1900 millimeter in de breedte en een wielbasis van 3400 millimeter, in plaats van 3600 millimeter. De power units zullen daarnaast gebruik maken van 100 procent duurzame brandstof en in plaats van 100 kilo brandstof, mag er vanaf 2026 nog maar 70 kilo gebruikt worden. De motoren worden iets krachtiger, maar bij de teams bestaat er een angst dat als de accu leegloopt op het rechte stuk, er flink wat paardenkracht verloren gaat. Daarom heeft de sport ook actieve aerodynamica geïntroduceerd. Dat betekent dat de vleugels op de auto, per bocht aangepast kunnen worden en dat vereist een andere rijstijl.

Waarom wijzigt de sport de regels?

Het doel van de FIA en de FOM is om een aantrekkelijke sport te presenteren, waarbij spektakel gegarandeerd wordt, een lastige belofte. Daarnaast is het van belang om de teams dichter bij elkaar te brengen, want dat levert onvoorspelbare races op, zoals we bijvoorbeeld afgelopen weekend in Canada zagen. Het ironische is echter wel dat de sport juist gebaat is bij het aanhouden van reglementen. Zo kruipen de teams namelijk gestaag naar elkaar toe, als een reglement in stand wordt gehouden. Dat zagen we bijvoorbeeld in 2012 toen de dominantie van Red Bull Racing afnam en we zeven verschillende winnaars in de eerste zeven races hadden, maar ook in 2021 bij Mercedes toen het hybride-tijdperk het laatste seizoen inging en Max Verstappen het kon opnemen tegen de Duitse brigade. Ook in 2024 lijken de teams aan elkaar gewaagd te zijn, maar dat wordt dus in 2026 gereset.

Kritiek op nieuwe plannen

Niet iedereen is blij met de nieuwe reglementen. Zo gaf Fernando Alonso voorafgaand aan het raceweekend in Canada bij onder andere PlanetF1 aan, dat het eigenlijk 'onmogelijk is om dertig kilo van de auto's af te schrapen' en hij wees vooral naar het gewicht van de nieuwe power unit, die toch wat zwaarder wordt over twee jaar. Alexander Albon sloot zich daarbij aan en hij hoopte vooral op wat simpelere motoren. Max Verstappen maakte zich vooral zorgen over de actieve aerodynamica, maar wil het nieuwe reglement niet meteen afschrijven: "Ik denk dat er van iedereen nog iets meer simulaties nodig zijn om tot een goed begrip te komen. De actieve aerodynamica is vooral nodig om het probleem op rechte stukken aan te pakken. Als ze dat goed regelen, dan is het voor iedereen hetzelfde", zo vertelt de verdedigend kampioen bij Motorsport.com. De gewichtsreductie van 30 kilo vindt Verstappen verwaarloosbaar en zal waarschijnlijk niet te merken zijn: "Dan moeten de auto's eigenlijk honderd à honderdvijftig kilo lichter worden. Dat heeft vooral met de motor te maken. De batterij is momenteel erg groot, zowel lang als breed, waardoor zoiets wishful thinking is."

FIA optimistisch

De FIA is positiever over het nieuwe reglement, zo vertelde voorzitter Mohammed Ben Sulayem bij de onthulling van de 2026-regels: "De belangrijkste kenmerken van de F1-reglementen voor 2026 zijn geavanceerde, duurzame technologie en veiligheid. Ons doel, samen met de Formule 1, was om een ​​auto te produceren die geschikt was voor de toekomst van de elitecategorie van de sport. Wij geloven dat we dat doel hebben bereikt"