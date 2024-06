Wat is dat felgele apparaat boven op Formule 1-auto's? | GPFans Special

De Formule 1-auto's zitten van binnen en van buiten vol met techniek. Wat er letterlijk bovenuit steekt is een felgeel T-vormig apparaat. Maar wat voor functie heeft dit eigenlijk?

Dit apparaat is de onboardcamera die de fans op televisie of via de F1 TV-app kunnen zien, maar het is nog veel meer dan dat. In de eerste paar decennia werden camera's alleen op de bolides uit de koningsklasse van de autosport gemonteerd tijdens testdagen of vrije trainingen, of in het geval van Grand Prix (1966) voor films. In de jaren vijftig, zestig en zeventig waren camera's simpelweg veel te zwaar en te groot, en dat zou iemand dus een flinke competitieve achterstand geven in de kwalificatie en de race. In de jaren tachtig was de techniek zo ver dat camera's klein genoeg gemaakt konden worden en tijdens de Duitse Grand Prix van 1985 op de Nürburgring was het zover: François Hesnault in zijn Renault was de eerste coureur met wie we live mee konden kijken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hoe deze coureur met een Nederlands team een onverslaanbaar record neerzette | GPFans Special

T-cam

In de eind jaren tachtig en begin jaren negentig kregen steeds meer deelnemers een onboardcamera op de auto gemonteerd. Vaak ging het om een camera naast de schouder van de coureur, maar ook de camera op de neus achter de voorvleugel werd steeds populairder. Vanaf 1995 zagen we voor het eerst simpele camera's bovenop de zogeheten airbox op het hoogste punt van de wagen. Pas vanaf 1998 werd het verplicht voor alle teams om een camera op de airbox te monteren en dat viel samen met de introductie van de T-cam, het grote T-vormige apparaat zoals we die vandaag de dag kennen. Tegenwoordig hebben we ook de gyroscoopcamera, die altijd recht blijft in bochten zoals de banking op Zandvoort, de 360°-camera en de viziercamera.

LEES MEER: naast de GP's ook niks van Oranje op het EK missen? Klik hier!

Andere functies

De T-cam heeft meer functies dan alleen ons een vogelperspectief geven van wat er gebeurt met een bepaalde deelnemer. Binnen een team zijn er twee verschillende kleuren: de compleet zwarte T-cam en de felgele T-cam. Zo heeft Max Verstappen binnen Red Bull Racing de zwarte en heeft Sergio Pérez de gele. Het is naast de nummers en de helmen nog een manier om twee auto's van dezelfde renstal uit elkaar te houden.

Voor de FIA en de teams is de T-cam echter nog veel meer dan een camera. Het is namelijk verbonden met een zender die data, zoals de snelheid en rondetijd, de positie, de bandentemperatuur en nog veel meer, kan sturen van de auto naar het team en naar de stewards. De teams gebruiken deze informatie om bijvoorbeeld de coureur te adviseren over het veranderen van een afstelling via de boardcomputer op het stuur.

De wedstrijdleiding kan door middel van een GPS-systeem binnenin de T-cam precies zien wie waar rijdt op het circuit. Via het GPS-systeem kunnen ze signalen sturen waardoor coureurs bijvoorbeeld de 'Virtual Safety Car'-melding op het stuur te zien krijgen. De teams, evenals wij als fans met F1 TV, kunnen overigens ook zien waar alle deelnemers zijn. Dat helpt hen onder andere bij het bepalen van de strategie. Red Bull wil bijvoorbeeld niet dat Verstappen een pitstop maakt en dan in verkeer vast komt te zitten.

Gerelateerd