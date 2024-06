Het Silly Season voor 2025 is nog altijd in volle gang en richting volgend seizoen zijn er nog altijd genoeg stoeltjes om te vergeven. Langzaam maar zeker wordt het wel dringen geblazen voor de rijders en wordt het spannender wie we volgend seizoen op de grid zien. GPFans waagt een voorspelling over de resterende open stoeltjes.

Voorlopig is het smullen geblazen wat betreft Silly Season richting volgend seizoen. Na de aankondiging van Lewis Hamilton aan het begin van het jaar, is het balletje al snel gaan rollen met de stoelendans. We wisten vooraf al dat het een bewogen jaar ging worden met alle contracten die na 2024 afliepen en voorlopig stelt het allemaal nog niet teleur. Inmiddels zijn er na de aankondiging van Yuki Tsunoda bij Racing Bulls iets meer dan de helft van alle stoeltjes in de koningsklasse voor volgend seizoen bezet. Het betekent dat er nog negen gewilde plekken te vergeven zijn voor de grid van de Formule 1 volgend seizoen, waarbij er nog van alles mogelijk is. We wagen een voorspelling voor de rest van de grid.

Mercedes: Kimi Antonelli

Het is alweer even geleden dat de Formule 1-wereld opgeschud werd door het plotselinge vertrek van Hamilton bij het team van Mercedes. Aan het begin van het huidige seizoen maakte de zevenvoudig wereldkampioen, die vorig seizoen nog trots zijn contract bij Mercedes verlengde, kenbaar na dit jaar te vertrekken bij het team waar hij zoveel successen mee boekte. De coureur uit Stevenage gaat in de herfst van zijn loopbaan achter zijn jongensdroom aan: rijden voor het illustere team van Ferrari. Het betekende dat Mercedes voor 2025 op zoek moest naar een vervanger die men naast George Russell wil posteren. Voorlopig is men in die zoektocht nog op niemand uitgekomen.

Na alle rumoer bij het team van Red Bull Racing leek Wolff even goede hoop te hebben op het binnenhalen van Max Verstappen, maar daar lijkt de rust langzaam steeds meer weder te keren. Bovendien geeft Verstappen ook aan zijn team trouw te willen blijven. Teambaas Toto Wolff heeft inmiddels uitgesloten dat men in zee gaat met de nog altijd zoekende Carlos Sainz. Men wil zich focussen op het 17-jarige supertalent uit Italië: Andrea Kimi Antonelli. Op de achtergrond lijkt het zo te zijn dat de talentvolle coureur wordt klaargestoomd voor een overstap naar de koningsklasse. Durft Wolff het aan om hem meteen een kans te bieden in de hoofdmacht van Mercedes zonder instap bij een kleiner team? Waarom niet? Wat goed is, komt snel. Dat hebben we in het verleden wel gezien met Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Aston Martin: Lance Stroll

De situatie bij Aston Martin is hoogstwaarschijnlijk het meest zeker. Fernando Alonso legde zijn toekomst bij de Britse renstal even geleden al vast, maar een officiële bevestiging over het tweede stoeltje hebben we nog niet gehad. Het lijkt echter een publiek geheim te zijn dat Lance Stroll, zoon van grote baas Lawrence Stroll, zo lang als hij wil kan rijden voor het team van zijn vader. Zolang hij zelf niet van plan is de handdoek in de ring te gooien, lijken we ook het komende seizoen Stroll weer op de grid te gaan zien naast routinier Alonso. Verder worden er ook niet echt coureurs in verband gebracht met het Aston Martin-stoeltje, dus lijkt de line-up voor 2025 wel achter de schermen al compleet te zijn.

Alpine: Pierre Gasly & Jack Doohan

Bij het team van Alpine lijkt het intern de laatste weken behoorlijk in brand te staan. Achter de schermen vertrekt het ene na het andere kopstuk en na de Grand Prix van Monaco heeft men besloten om uit elkaar te gaan met Esteban Ocon, die er geen al te goede relatie op nahoudt met Pierre Gasly. Het tweetal kwam in Monaco tot crashen en inmiddels is dus bekend dat één van de twee kemphanen het team gaat verlaten. Dat lijkt automatisch ook te betekenen dat men wél door kan gaan met Gasly. In Canada anticipeerde de Franse formatie meteen op het aanstaande vertrek van Ocon door Jack Doohan in de Alpine te plaatsen tijdens VT1. Veel kon hij door de verregende sessie nog niet laten zien, maar het lijkt er wel op dat het Alpine-jeugdproduct de gedoodverfde kandidaat is om volgend jaar de vertrekkende Ocon te vervangen bij de formatie van Bruno Famin. Daarmee lijkt men dus op een partnerschap van Gasly en de 21-jarige Australiër te mikken.

Racing Bulls: Liam Lawson

Het team van Visa CashApp Racing Bulls maakte afgelopen week bekend dat Yuki Tsunoda langer aan het team verbonden blijft en daarmee word de Japanner beloond voor zijn uitstekende prestaties van dit seizoen. Inmiddels is ook het stoeltje naast Max Verstappen vergeven aan Sergio Pérez en dus blijft er nog maar één plek binnen de Red Bull-familie over. Daniel Ricciardo liet in Canada weer even een glimp van zijn oude zelf zien, maar wil hij ook in 2025 in de Formule 1 rijden, moet hij constant dergelijke prestaties laten zien. Wij vragen ons af of de Honey Badger daartoe in staat is en denken bovendien dat het nu toch echt tijd wordt om de talentvolle Liam Lawson te promoveren en een kans in de koningsklasse te geven. Helmut Marko loopt bovendien het risico dat de talentvolle Nieuw-Zeelander zijn heil ergens anders gaat zoeken, mocht hij komend seizoen wederom gepasseerd worden ten faveure van de op leeftijd rakende Ricciardo. Ook met het oog op Red Bull, waar Verstappen ook niet voor eeuwig door zal gaan, wordt het tijd dat Lawson kilometers gaat maken. Andere opties voor Racing Bulls, zoals Ayumu Iwasa en Isack Hadjar, komen nu nog tekort.

Williams: Carlos Sainz

Dan het team van Williams, dat een uitstekende slag wist te slaan met het langer vastleggen van de gewilde Alex Albon. James Vowles is druk bezig om met het team de weg omhoog in te zetten en als men verder wil klimmen in de rangorde, lijkt het een goed idee om afscheid te nemen van Logan Sargeant. We kunnen ook wel bijna met zekerheid gaan zeggen dat dat gaat gebeuren, zeker nu het signeren van Carlos Sainz een realistische optie lijkt. De Spanjaard lijkt een stoeltje bij een topteam op zijn buik te kunnen schrijven en heeft nu met Audi en Williams nog twee realistische opties in handen. Afgaande op de berichtgeving van de laatste tijd lijkt het erop dat Williams plotseling de beste papieren in handen heeft om de Spaanse coureur vast te leggen. Mocht men de Madrileen binnenhalen, heeft Vowles een absolute top line-up voor 2025 en verder en kan zijn plan om Williams terug naar de top te brengen doorgezet worden.

Bij Sauber, dat na 2026 verdergaat onder Audi, is het voorlopig nog een beetje koffiedik kijken. Nico Hülkenberg is inmiddels door het team bevestigd, wat automatisch betekent dat huidige rijders Valtteri Bottas en Zhou Guanyu niet allebei bij het team kunnen blijven. Sauber hoopt maar wat graag om Sainz in 2025 toe te voegen aan het team, maar men hengelt al lang naar de diensten van Sainz en heeft nog altijd geen deal kunnen sluiten. We denken dan ook, zoals bovenstaand vermeld, dat Williams er met de krabbel van de Ferrari-coureur vandoor gaat. Voor Sauber is het dan een logische keuze om toch nog een keer in de eigen vijver te kijken en daar een knoop door te hakken. Zhou Guanyu laat af en toe leuke dingen zien, maar heeft nooit écht een onuitwisbare indruk gemaakt binnen het team. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Bottas, al denken we toch dat het team uiteindelijk dan de keuze op de ervaren Fin laat vallen richting de opbouw van het Audi-project in 2026. Daarvoor zal Bottas mogelijk wel wat salaris moeten inleveren, maar daar tegenover staat dan wel dat hij één van de voor hem enige beschikbare stoeltjes veiligstelt.

Haas: Esteban Ocon & Oliver Bearman

Ten slotte hebben we dan nog het team van Haas, waar na 2025 een compleet frisse wind lijkt te gaan waaien. Daar waar Guenther Steiner doorgaans opteerde voor een line-up met ervaring, lijkt Ayao Komatsu wat meer welwillend tegenover het geven van kansen aan jonge coureurs. Niet geheel onterecht natuurlijk als er een zeer talentvolle coureur als Oliver Bearman beschikbaar is op de markt. De Ferrari-jongeling maakte begin dit jaar indruk toen hij Sainz mocht vervangen in Saoedi-Arabië en het lijkt een zekerheidje te zijn dat hij volgend jaar kilometers mag gaan maken bij Haas, dat ook in Maranello gevestigd is en nog altijd nauwe banden met de Italiaanse formatie heeft. Men houdt dan nog één stoeltje over en we denken dat men inmiddels ook gaat besluiten om afscheid te nemen van de vaak tegenvallende Kevin Magnussen. We sluiten ons aan bij Jack Plooij, die voorspelde dat het Amerikaanse team verder wil met de recent beschikbaar gekomen Ocon, al geldt Zhou - gewapend met aanzienlijke bedragen aan Chinese sponsoring, mogelijk ook nog kanshebber is om in te stappen naast Bearman.

