Horner: 'Norris niet het probleem, Verstappen zat bijna zonder brandstof'

Max Verstappen werd in de slotfase van de Grand Prix van Emilia-Romagna op de huid gezeten door Lando Norris in de McLaren, maar Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat bij een extra ronde niet Norris het probleem zou zijn geweest, maar de inhoud van de brandstoftank. Verstappen zat in de slotfase bijna zonder benzine, zo onthult Horner na afloop van de Formule 1-race.

Verstappen leek in Imola redelijk comfortabel af te stevenen op een nieuwe overwinning, maar in de slotfase werd het toch nog bloedstollend spannend. Verstappen zag zijn voorsprong op nummer twee Norris in een rap tempo verdampen. Met een minimaal gaatje van zeven tienden kwam Verstappen met hakken over de sloot als winnaar over de finish. Na afloop van de race werd er volop gespeculeerd wat er zou zijn gebeurd als de race nog één ronde langer had geduurd. Horner erkent dat Verstappen dan een groot probleem zou hebben gehad, maar niet zozeer vanwege de aanvallende Norris. Nee, er lag een ander probleem op de loer als er nog één of twee ronden extra verreden moesten worden. Verstappen was immers bijna door zijn brandstof heen in de slotfase, zo onthult de Britse teamchef.

Artikel gaat verder onder video

Brandstoftekort lag op de loer voor Verstappen in Imola

Op de persconferentie liet Horner tegenover onder meer GPFans weten dat Verstappen inderdaad kwetsbaar zou zijn geweest als de race op Imola nog iets langer had geduurd. "We zouden kwetsbaar zijn geweest wat betreft de brandstof", zo zegt de teambaas, die zag dat Verstappen bijna met een lege tank rondreed. "Maar, weet je, het is gelukt", zo zegt hij. Wel denkt Horner dat zijn team moet leren van deze situatie, want de harde band werkte op de RB20 duidelijk minder goed dan op de McLaren. "Ik denk dat we achteraf gezien beter met hard hadden kunnen rijden op vrijdag. We kozen ervoor om twee nieuwe harde sets mee te nemen naar de race en misschien was het beter geweest om informatie over deze band te krijgen [op vrijdag, red.]."

Unieke beelden van onderonsje tussen Hamilton en VerstappenLees meer

Verstappen reed "ongelooflijk" volgens Horner

Maar des te trotser is Horner dat zijn team wederom een pole en overwinning over de streep heeft getrokken in Italië. "Als je kijkt naar de ommekeer die we hebben gemaakt van vrijdag op zaterdag, pole pakken en vandaag [zondag, red.] de overwinning grijpen, dan is dat een fenomenale prestatie geweest", aldus de teambaas. "Ook Max was ongelooflijk dit weekend en opnieuw heeft hij heel hard moeten werken voor zowel de pole als de overwinning."

Gerelateerd