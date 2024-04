Adrian Newey staat op het punt zijn vertrek bij Red Bull Racing bekend te maken en er wordt inmiddels al druk gespeculeerd over zijn volgende stap. Ferrari zou de beste papieren hebben om de topingenieur binnen te halen. Het Formule 1-team uit Maranello zou bereid zijn het salaris van Newey met 50% te verhogen, maar stelt wel één voorwaarde aan de komst van de ontwerper.

Het is inmiddels publiek geheim dat Ferrari graag een poging zou doen om Newey binnen te halen. Sinds Frederic Vasseur aan het roer staat bij de Italiaans renstal, probeert men op alle vlakken versterkingen te realiseren en schroomt het niet bij andere teams te shoppen. De liefde voor Newey lijkt wederzijds, want de ontwerper heeft vorig jaar in een podcast nog aangegeven spijt te hebben van het feit dat hij nog nooit voor Ferrari of met Lewis Hamilton heeft gewerkt. Nu kan hij deze twee vliegen in één klap slaan. Hamilton maakt immers na dit seizoen eveneens de overstap naar Maranello. En met nog anderhalf jaar voor de deur voordat de nieuwe reglementen hun intrede doen, zou Newey maximaal zijn stempel kunnen drukken. En dat is precies de enige voorwaarde die Ferrari lijkt te hebben.

Artikel gaat verder onder video

Newey op korte termijn interessant voor Ferrari

Het Italiaanse Formu1a.uno meldt dat Ferrari alleen wat aan de komst van Newey heeft, als dit op korte termijn gerealiseerd kan worden. De impact van Newey op de 2026-auto is cruciaal. Als hij in 2026 of daarna wordt aangesteld, zal zijn invloed op de auto een stuk lager zijn, omdat de basis dan al is gelegd. "Als Newey echter binnen maximaal 12 maanden beschikbaar zou zijn, dan zou hij al een waardevolle versterking kunnen zijn voor het 678-model [auto van Ferrari, red.]. Ze hebben dan een brein waaruit alle genialiteit en ervaring gehaald kan worden", zo valt te lezen. Maar of Newey snel aangesteld kan worden, hangt af van een eventuele gardening leave-clausule in het contract met Red Bull. Heeft Newey zo'n clausule in zijn contract en wil Red Bull deze niet laten vallen, dan mag Newey in theorie pas vanaf 2027 bij een ander team aan de slag. En dat is voor Ferrari te laat.

'Red Bull Racing sluit opmerkelijke deal met Adrian Newey: dit gaat er gebeuren'Lees meer

Ferrari wil salaris Newey met 50% verhogen

Er zijn echter verschillende theorieën die momenteel rondzingen over deze veelbesproken clausule. Er bestaat een kans dat Newey tijdens zijn vorige contractonderhandelingen heeft afgedwongen dat deze clausule niet langer in zijn overeenkomst zou worden opgenomen. Een andere, recentere theorie, is dat Newey wel degelijk zo'n clausule in zijn contract heeft staan, maar dat Red Bull bereid is er afstand van te doen. Of daar vanuit de kant van Newey dan een tegenprestatie voor wordt gevraagd, is niet bekend. Mocht Newey vrij baan krijgen, dan is Ferrari bereid ver te gaan. "Maranello zou veel bieden, meer dan 50% bovenop zijn huidige salaris én veel vrijheid van handelen." Wat Newey nu exact verdient, is niet bekend, maar zijn inkomen wordt geschat op een slordige 10 miljoen pond per jaar.