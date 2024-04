'Red Bull Racing sluit opmerkelijke deal met Adrian Newey: dit gaat er gebeuren'

Adrian Newey (65) zal naar verluidt vandaag zijn afscheid bij Red Bull Racing wereldkundig maken. De hoofdontwerper kan volgens de berichten betrekkelijke eenvoudig van zijn - nog tot medio 2025 lopende - contract afkomen. Red Bull en Newey zouden een akkoord hebben bereikt over de afwikkeling hiervan en dit zet de deur voor de Brit richting een nieuwe werkgever wagenwijd open.

Jarenlang was Newey het meesterbrein achter de succesbolides van Red Bull. Mede dankzij hem konden Sebastian Vettel en Max Verstappen meervoudig wereldkampioen worden. Maar aan dit sprookje komt op korte termijn een einde. F1-Insider wist vandaag te melden dat er hoogstwaarschijnlijk vandaag een officiële aankondiging zal komen vanuit Red Bull, waarin de Oostenrijkse renstal het vertrek van Newey wereldkundig gaat maken. De afgelopen dagen is er achter de schermen flink gediscussieerd over hoe om te gaan met het feit dat Newey nog een tot medio 2025 doorlopend contract heeft. Als we de berichtgeving van bovengenoemd medium mogen geloven, dan heeft Red Bull zich uiterst coulant opgesteld richting Newey, want de topontwerper lijkt er bijzonder gunstig vanaf te komen.

Artikel gaat verder onder video

LEES MEER: 'Mercedes geeft gehoor aan wens Verstappen en praat in Miami met Newey'

Newey vertrekt vanwege onvrede richting Horner

Sinds de onrust begin dit seizoen begon bij Red Bull, voelde Newey zich niet meer helemaal op z'n plek. De beschuldigingen en het onderzoek richting Horner - samen met de constante interne machtsstrijd - zijn een doorn in het oog voor Newey, die tot voor kort goede vrienden was met de Red Bull-teambaas en CEO. Vorige week kwam dan ook het bericht naar buiten dat Newey voornemens was zijn ontslag in te dienen bij het Formule 1-team. Het duurde niet lang of de speculaties over zijn eventuele nieuwe werkgever begonnen de kop op te steken. Ferrari werd uiteraard genoemd, maar ook de namen van Mercedes en Aston Martin kwamen voorbij. Er was echter één probleem: het nog doorlopende contract van Newey bij Red Bull én de daarbij horende gardening leave-clausule, waarmee hij niet zomaar voor een ander team aan de slag mag gaan.

'Newey slaat Saoedische dollars van Aston Martin af: zegt 'nee' tegen 100 miljoen'Lees meer

Opmerkelijk akkoord Red Bull en Newey

Het contract én de clausule, die overigens erg gebruikelijk is in de Formule 1-paddock, leken een probleem te gaan vormen, maar F1-Insider meldt dat Red Bull verrassend genoeg akkoord lijkt te zijn gegaan met een uiterst gunstig scenario voor Newey. Volgens het medium heeft de hoofdontwerper weten af te dwingen dat hij vroegtijdig onder zijn contract uit kan en dat ook de clausule vervalt. "Dit zou betekenen dat Newey eerder voor zijn potentiële nieuwe werkgever Ferrari aan de slag kan en kan meewerken aan de ontwikkeling van de auto voor 2026, die geheel volgens de nieuwe reglementen zal worden ontworpen. Voorheen was dit een specialiteit van het Britse meesterbrein", zo valt te lezen.

Gerelateerd