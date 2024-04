Adrian Newey lijkt Red Bull Racing te gaan verlaten, nadat hij jarenlang de ontwerper is geweest van Red Bull Racing en onder meer Sebastian Vettel en Max Verstappen aan meerdere kampioenschappen heeft geholpen.

Dit weet Auto, Motor und Sport donderdag te melden. Volgens de site zouden de geruchten die dit jaar rondom Christian Horner de F1-wereld bezig weten te houden, en de machtsstrijd binnen Red Bull aanleiding zijn voor het vertrek van de Brit. De geruchten zijn al een tijdje behoorlijk aanwezig, maar tot nu toe was het niet meer dan interesse vanuit andere partijen. Dit is de eerste keer dat een, betrouwbare, bron weet te melden dat Newey binnenkort gaat vertrekken bij Red Bull. Een aankondiging zou niet lang meer op zich laten wachten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Newey op vliegveld Bologna: topontwerper was niet voor gesprek met Ferrari in Italië'

Ferrari en Aston Martin hebben interesse in Newey

Er zijn ook geïnteresseerde partijen wanneer Newey daadwerkelijk besluit om afscheid te nemen van Red Bull. Ferrari is natuurlijk een inkoppertje. Newey is al een paar keer benaderd door het Italiaanse team, zelfs al voor zijn tijd bij Red Bull, en de Brit heeft zelf al eens aangegeven graag nog eens bij het team te werken. Hij zou dan met Charles Leclerc en Lewis Hamilton te maken krijgen, het rijdersduo van het team voor 2025 en daarna. Er is echter concurrentie, vanuit Aston Martin. Het vijfde team van de huidige grid heeft sinds begin 2023 grote stappen gemaakt en hoopt met Newey en de nieuwe fabriek die in gebruik is genomen de volgende stap te kunnen zetten richting Red Bull, Ferrari en McLaren.

Newey groot succes bij Red Bull

Dat de samenwerking tussen Newey en Red Bull op deze manier en om deze reden ten einde lijkt te zijn, zal voor beide partijen niet het meest ideale plaatje zijn. Newey ontwierp de auto's waarmee Vettel vier keer achter elkaar kampioen werd en heeft ook de auto ontworpen waarmee Red Bull en Verstappen sinds 2022 de Formule 1 domineren. Niet gek dus dat Ferrari en Aston Martin interesse hebben in de Brit.

Gerelateerd