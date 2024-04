Enkele dagen geleden kwam het nieuws naar buiten dat Adrian Newey op het vliegveld van Bologna gespot werd nabij Ferrari-thuisbasis Maranello. Het bezoekje, dat al op 25 maart plaatsgevonden zou hebben, lijkt echter niks met de Italiaanse renstal te maken te hebben.

Ook in 2024 lijkt Newey de zaakjes weer aardig op orde te hebben voor de Oostenrijkse formatie. Het team van Red Bull pakte drie van de eerste vier races en lijkt daarmee de topfavoriet te zijn voor de wereldtitel van dit seizoen. Achter de schermen gaat het echter een stuk minder naar wens. Sinds het begin van het seizoen rommelt het al binnen Red Bull en er lijkt zelfs sprake van een heuse machtsstrijd. Sinds het ontstaan van de soap, wordt er aan diverse sleutelfiguren getrokken door andere teams. Ook Newey staat natuurlijk op de radar bij concurrentie.

Geruchten Ferrari

Inmiddels draait de geruchtenmolen rondom de Britse topontwerper dan op volle toeren. Enkele weken geleden zou hij zelfs al dichtbij een verbintenis met het team van Ferrari zijn geweest, maar ook Aston Martin lijkt op de loer te liggen. Het doorgaans goed geïnformeerde Auto, Motor und Sport gooide in ieder geval nog wat olie op het vuur. Het Duitse medium wist namelijk te melden dat Newey 'recent' op het vliegveld van Bologna, op een steenworp afstand van Maranello, gesignaleerd was. Mogelijk dus om te praten met de Italiaanse formatie.

Newey was op Mugello

Daar lijkt nu echter helemaal niks van waar te zijn. Althans, Newey leek daar niet voor een gesprek met Ferrari te zijn geweest. Formula Passion weet namelijk de daadwerkelijke reden achter zijn bezoek te melden. De topontwerper, die zelf ook graag regelmatig achter het stuur stapt, was namelijk op 25 maart aanwezig tijdens een speciale test op het circuit van Mugello - het circuit dat in bezit van Ferrari is - met klassieke auto's, waar mensen gratis aan deel konden nemen. De Britse ingenieur is tijdens die dag ook inderdaad met camera opgepakt door coureur Thomas Biagi, die Newey - gehuld in Red Bull-kleding - op de video nog probeert te porren voor een overstap naar het Italiaanse team.

