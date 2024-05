Volgens voormalig Red Bull-coureur Robert Doornbos doet het Oostenrijkse team er alles aan om het vertrek van Adrian Newey te 'downplayen'. Het vertrek van de ontwerper werd door Max Verstappen niet als 'iets dramatisch' ingeschat, maar volgens de Rotterdammer is het verlies van Newey wel degelijk een flinke klap voor de renstal.

Woensdag werd bekend dat Newey in 2025 Red Bull Racing verlaat. In het Race Café legt Doornbos uit dat het team eigenlijk voor een langere deal wilden gaan. "Ze [Red Bull] wilden hem langer vastleggen. Met name natuurlijk voor de nieuwe motorreglement vanaf 2026. Hoe gaat die motor in de auto zitten? Dan is het superbelangrijk dat je zo'n top-engineer aan boord hebt." Daarnaast wijst Doornbos naar de deal die Newey heeft gemaakt, waardoor de Brit effectief gezien nu al zijn 'gardening leave'-periode ingaat. Newey houdt zich namelijk exclusief bezig met de ontwikkeling van de RB17, al was hij vrijdag nog wel te zien aan de pitmuur. "Als je daar in goed overleg met elkaar omgaat, dan vind ik dat alleen maar respect voor elkaar tonen."

Rol Newey wordt 'bewust' omlaag geschroefd

Toch merkt de Rotterdammer het verschil in benadering door Red Bull en wijst hij naar een uitspraak van Verstappen. "Tijdens het incident van [Christian] Horner van grensoverschrijdend gedrag en toen dat naar buiten kwam, toen zei Max: 'ik wil rust in het team en als één van de topmensen weggaat, dan valt het team uit elkaar en dan hebben we echt een probleem. En nu wordt het een beetje 'gedownplayed'. Van ja: er is nu wel een top iemand weggegaan met Adrian Newey. Ik had hem liever niet zien weggaan, maar zo belangrijk is hij ook weer niet, als je ziet hoeveel mensen er achter de schermen opgeleid zijn."

Vertrek Newey wel degelijk aderlating

Ook F1-journalist Erik van Haren wees naar de invloed van de andere kopstukken van Red Bull Racing. Technisch directeur Pierre Waché zou namelijk verantwoordelijk zijn voor het huidige succes van de renstal. Toch gelooft Doornbos dat niet helemaal en hij wijst simpelweg naar de concurrentie. "Een ander team staat zo [met open armen red.] naar Newey, Ferrari. [En die hebben iets] van, jij gaat echt het verschil maken hier. Ook Williams en Aston Martin, elk team. Dus het is wel degelijk een aderlating dat hij weggaat bij Red Bull, absoluut."

