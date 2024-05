Hoewel het vertrek van ontwerper Adrian Newey natuurlijk een enorm gat is om in te vullen bij Red Bull Racing, benadrukt F1-journalist Erik van Haren dat Pierre Waché eigenlijk de grote man is achter het huidige succes. Het sluit aan bij de woorden van Max Verstappen, die in Miami ook al vertelde dat het wegvallen van Newey niet zo dramatisch is, als het lijkt.

Afgelopen woensdag kwam het nieuws naar buiten dat al even in de lucht hing: Newey vertrekt bij Red Bull Racing. De 65-jarige Brit is, naar eigen zeggen, even toe aan een pauze en waar zijn toekomst ligt en of dat überhaupt in de Formule 1 is, dat is nog maar de vraag. Regerend wereldkampioen Verstappen reageerde op het nieuws door te stellen dat hij Newey er natuurlijk liever bij had gehouden, maar dat de invloed van de ontwerper de afgelopen jaren een stuk minder is geworden. De Nederlander benadrukte dan ook dat er een prima technisch team staat bij Red Bull Racing.

Ook Van Haren heeft die signalen gehoord, zo vertelt bij Telesport: "Zijn invloed op de auto is de afgelopen jaren echt afgenomen. Wat je ook de afgelopen week weer zag, vooral in de Engelse media, dat dit niet helemaal past in het narratief. Newey is natuurlijk de grote legendarische designer die enorm veel succesvolle auto's heeft gebouwd en die gaat weg bij Red Bull en dus is het een verschrikkelijke aderlating voor Red Bull. Natuurlijk heeft hij heel veel kennis en dat zit allemaal in zijn hoofd en dat zal voor een potentiële nieuwe werkgever tig miljoenen waard zijn."

Volgens Van Haren staat het technische team van Red Bull Racing als een huis. Newey liet zich uiteraard wel uit over de Formule 1-wagens, maar het is vooral de technisch directeur van het team die verantwoordelijk is voor het huidige succes. "Wat ik er van hoor, is dat de avond ervoor of op de dag van de presentatie van de auto (RB20) Newey ook zelf pas de auto voor het eerst zag. En het is echt Pierre Waché die de grote man is achter dit project", aldus Van Haren.

