Hét grote nieuws van de afgelopen week is natuurlijk het vertrek van Adrian Newey bij het team van Red Bull Racing. Jos Verstappen toonde zich vlak na het bekend worden van dat nieuws niet al te blij, maar Max Verstappen lijkt het hoofd wat rustiger te houden. De Limburger ziet ook positieve kanten aan het verhaal.

De kogel is dan eindelijk door de kerk: Newey trekt na een periode van maar liefst negentien jaar de deur bij Red Bull achter zich dicht. Lange tijd hing het vertrek van de legendarische ontwerper al in de lucht en de afgelopen dagen kwam alles rondom Newey in een stroomversnelling terecht. De 65-jarige Brit heeft uiteindelijk inderdaad gedaan wat de geruchten al enige dagen beweerden: zijn ontslag indienen bij het Oostenrijkse team. Volgens verschillende berichten voelde hij zich sinds eind vorig seizoen niet echt op zijn plek meer en dat is dit seizoen door alle interne strubbelingen bij het team alleen maar erger geworden.

Rol van Newey veranderd

Vlak na het nieuws liet Verstappen senior van zich horen en zei hij dat hij zich serieus zorgen maakte over de toekomst van Red Bull. Zijn zoon blijft echter een stuk meer op de vlakte: "Ik ga niet liegen: ik had liever gehad dat hij was gebleven. Vanwege zijn kennis en ook omdat het een geweldig persoon is. Toen Adrian startte bij Red Bull was hij heel belangrijk voor de successen die werden behaald.", citeert De Telegraaf. Vervolgens vertelt Verstappen wat er de laatste tijd al vaker in de media gesuggereerd is: "Door de jaren heen is zijn rol wat veranderd. Ik denk dat sommige mensen dat niet weten. Van buitenaf lijkt het heel dramatisch, maar als je weet wat er binnen het team speelt is het niet zo dramatisch als het lijkt.”

Doorselectie

Bovendien denkt de drievoudig wereldkampioen dat het met het oog op de doorselectie binnen het team ook helemaal niet slecht is dat de topontwerper vertrekt en plaatsmaakt voor nieuw talent: "Het hoeft ook niet negatief te zijn. Dat heeft niets met Adrian te maken, maar zo gaat het in veel sporten en ook in bedrijven. Als iemand na lange tijd weggaat, kan dat ervoor zorgen dat andere talenten doorbreken. Er zal nooit een tweede Adrian zijn. Dat is ook prima, want dan zou het saai worden. We moeten waarderen wat hij allemaal heeft gedaan voor het team en nu is het zaak om te werken met de mensen die beschikbaar zijn", besluit de kampioenschapsleider.

