Afgelopen week kondigde Red Bull Racing het vertrek van ontwerper Adrian Newey aan. De 65-jarige Brit is sindsdien met diverse teams in verband gebracht, zoals Ferrari en Aston Martin, maar legt in Miami uit dat hij op dit moment vooral even wil genieten van een portie vrije tijd.

Newey startte in 1991 in de Formule 1 bij Williams. Via McLaren kwam hij dan uiteindelijk in 2005 aan bij Red Bull Racing. Destijds nog een opstartend team onder leiding van Christian Horner. Het succes volgde een aantal jaren later met Sebastian Vettel die vier wereldtitels op rij wist te pakken. Na een magere periode, waarbij vooral de power unit een beperkende factor was, kwam in 2021 de volgende dominante periode, maar dan met Max Verstappen als kopman.

Uitputtingsslag

Op de vraag bij Sky Sports F1 waarom Newey dit moment heeft uitgekozen om vaarwel te zeggen, legt hij uit: "De Formule 1 slurpt al je tijd op. Het 2021-seizoen was erg intens, toen we met Mercedes knokte om de titel en tegelijkertijd waren we bezig met de ontwikkeling van de RB18, de vader van de huidige auto. Er kwam uiteindelijk een punt, zoals Forrest Gump zei: Ik voel me een beetje uitgeput." Voor de buitenwacht kwam het bericht dan wel als een verrassing, Newey zelf overwoog al enige tijd een afscheid van de koningsklasse. "Eigenlijk tijdens de winterstop al." Daarnaast lijkt Newey ook te hinten op de machtsstrijd: "Maar ook hoe dit jaar de dingen zich ontvouwden, toen dacht ik: Ik zit in een bevoorrechte positie, ik hoef niet te werken om te leven en ik kan nu wel van het leven genieten en een stapje terug doen."

Toekomstplannen

De Brit wil, naar eigen zeggen, op dit moment gewoon wat gaan rondreizen. "Waarschijnlijk ga ik met de honden en met mijn vrouw lekker reizen. Met een motorhome door Frankrijk en genieten van het leven. Misschien dat er dan wel een punt komt dat ik in onder de douche sta en dat ik vertel: dit wordt het nieuwe avontuur voor mij, maar op dit moment is er geen plan." Lewis Hamilton gaf op de persconferentie in Miami aan dat hij Newey graag volgend jaar zou verwelkomen bij Ferrari. "Dat is erg aardig van Lewis om te zeggen, maar op dit moment ga ik even een pauze nemen en dan zie ik wel wat er gaat gebeuren", aldus Newey die een terugkeer in de Formule 1 niet uitsluit.

