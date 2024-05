Adrian Newey is slechts één van de vele dominostenen die gaan vallen bij Red Bull Racing, zo zegt McLaren-CEO Zak Brown. Het F1-personeel van de energiedrankgigant schijnt achter de schermen veelvuldig te solliciteren bij andere teams. Volgens Brown 'vliegen de cv's in het rond' en ziet hij bij McLaren ook een toename in open sollicitaties van Red Bull-mensen.

De geruchten deden al enige tijd de ronde, maar vlak voor aanvang van het raceweekend in Miami ging de kogel dan ook daadwerkelijk door de spreekwoordelijke kerk: Newey vertrekt bij Red Bull Racing. De topontwerper vindt het na 18 jaar dienstverband welletjes geweest en trekt vervroegd de stekker uit zijn functie. Het lijkt erop dat Newey mede vanwege het gedoe rondom Christian Horner en de interne machtsstrijd heeft besloten er eerder dan gepland een einde aan te breien. Deze mening is ook Brown toegedaan. Volgens de CEO van McLaren is het allemaal begonnen bij het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van Horner. "Gezien alles wat er sinds het begin van het jaar is gebeurd... Ik ken Adrian redelijk goed, hij is een persoon met een zeer hoge integriteit. Ik ben niet verrast [door het vertrek, red.]", zo vertelt Brown in Miami.

Newey eerste dominosteen, Red Bull-personeel solliciteert

Vervolgens dropt Brown een bommetje en zegt hij dat het vertrek van Newey pas het begin is van wat er verder staat te gebeuren bij Red Bull. Hij voorspeelt een enorme leegloop bij de Oostenrijkse renstal en baseert dit op het feit dat de cv's van het Red Bull-personeel inmiddels "rondvliegen" in de paddock. "Ik denk dat de dingen die daar gebeuren nogal destabiliserend zijn. Het [vertrek van Newey, red.] is waarschijnlijk de eerste dominosteen die valt. Ik denk dat het niet de laatste zal zijn, gezien de cv's die rondvliegen", zo zegt Brown. Als hem vervolgens gevraagd wordt naar wat hij precies bedoelt met die uitspraak, legt de McLaren-topman uit dat hij een toename heeft opgemerkt in het aantal open sollicitaties vanuit Red Bull-personeel bij zijn team.

Brown ziet cv's Red Bull-personeel zijn kant opkomen

"Ja, we hebben een toename van het aantal cv's vanuit het team [Red Bull, red.] naar ons toe gezien", zo zegt de 52-jarige Amerikaan. "Ik denk dat Adrian de meest succesvolle ontwerper aller tijden is. En naast de technische kennis die hij naar het raceteam brengt, willen mensen voor iemand als Adrian Newey werken en naast hem werken." Vervolgens gaat Brown nog even in op de vraag of Newey wellicht een optie zou kunnen zijn voor McLaren, maar die kans acht de CEO klein. "Zeg nooit nooit, maar ik ben erg blij met het team, het technische leiderschap en de manier waarop Andrea [Stella] het raceteam leidt."