Max Verstappen won de F1 sprintkwalificatie in Miami, maar deze overwinning zorgde voor de nodige vraagtekens bij de Red Bull-coureur. Verstappen snapte er helemaal niets van dat hij er met 'pole' vandoor ging, terwijl hij een "verschrikkelijke ronde" achter de rug had. Op de boordradio reageerde hij dan ook uitermate verrast.

Verstappen was tijdens de sprintkwalificatie in Miami niet zo dominant als dat hij dat eerder dit seizoen wel eens is geweest. De Nederlander worstelde een beetje om een echt snelle ronde op de klokken te zetten. Zowel in SQ1 als SQ2 moest hij meerdere auto's voor zich dulden. Met name McLaren leek sneller dan de Red Bull op het Miami International Autodrome. Echter, in de allerlaatste - en tevens allesbeslissende - sessie, werden de kaarten opnieuw geschud, zo bleek. McLaren was plots nergens meer te bekennen en diverse andere coureurs, waaronder Charles Leclerc en Daniel Ricciardo, maakten een grote sprong naar voren. Ook Verstappen deed dat, ondanks dat hij geen foutloze ronde wist af te leggen. Met 1:28.194 pakte hij 'pole' voor de Sprintrace en dat zorgde voor de nodige verbazing.

Verstappen compleet verrast: "LOL!"

Verstappen reed geen geweldige ronde in SQ3 en maakte een paar foutjes. Hoofdschuddend kwam hij over de finish, niet realiserend dat hij alsnog de snelste van het veld was. Toen zijn engineer, Gianpiero Lambiase, hem informeerde over het feit dat hij de snelste tijd had geklokt, schoot Verstappen in de lach. "LOL!", zo klonk het luid over de boordradio. Verstappen was compleet verrast en kon maar niet begrijpen hoe hij alsnog de snelste was. Hij vroeg zich dan ook af wat de concurrentie aan het doen was, gezien het feit dat ze niet voor hem wisten te kwalificeren. "Wat is er gebeurd met die anderen [coureurs, red.]?.... Deze ronde was verschrikkelijk. Maar goed, ik neem het wel", zo klonk het lacherig uit de mond van de regerend wereldkampioen.

