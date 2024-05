Max Verstappen klokte de snelste tijd tijdens de sprintkwalificatie voor de Sprintrace die morgen op het programma staat in Miami. De Nederlander kende geen geweldige sessie, maar bleek op het einde toch sneller dan de rest. Hij bleef Charles Leclerc en Sergio Pérez voor. Daniel Ricciardo leverde ook een puike prestatie af door zichzelf op plek vier te zetten.

Onder zonnige omstandigheden, maar met de nodige wind, ging de sprintkwalificatie in Flordia van start. Leclerc was als één van de eersten buiten en dat was gezien zijn optreden in de eerste vrije training ook wel logisch. De Monegask spinde in de beginfase van oefensessie en veroorzaakte een rode vlag, waardoor hij geen meters kon maken. In de sprintkwalificatie leek hij dan ook iedere beschikbare minuut te willen gebruiken om meer over zijn auto en de baan te leren. De coureurs gingen allemaal met de medium band aan de slag. Het ging bijna goed mis tussen Piastri en Bottas, toen eerstgenoemde met hoge snelheid aan kwam stormen, maar niet gezien werd door de Fin. Bottas week wel uit, maar kon de McLaren niet volledig ontwijken. Ze kwamen er allebei echter mee weg.

Q1: McLaren zet de toon

Norris was degene die in de eerste sessie de snelste tijd op de klokken wist te zetten. De Brit liet een 1:27.939 noteren en dat was ruim een tiende sneller dan teamgenoot Piastri, die de tweede tijd liet noteren. Alonso en Verstappen volgden met tweeëneenhalf tienden achterstand op de snelste McLaren. Zij waren echter allemaal ruimschoots veilig, maar dat gold helaas niet voor de coureurs van Williams en Kick-Sauber. Zij kwamen snelheid tekort om zich te plaatsen voor de tweede fase van de sprintkwalificatie. Datzelfde kon ook gezegd worden van Gasly, die in zijn Alpine niet door wist te stoten naar Q2, iets waar zijn teamgenoot Ocon wel in wist te slagen.

Q2: Drama ontvouwt zich voor Mercedes

De tweede fase van de kwalificatie ging wederom met de medium band van start en het was wederom Norris die de toon zette. Daarbij moest gezegd worden dat Verstappen nog niet naar buiten was geweest voor een run. De Nederlander ging pas laat in de sessie de baan op om slechts één ronde te doen. Maar toen hij dan uiteindelijk naar buiten ging, slaagde Verstappen er niet in een fantastische ronde neer te zetten. Het was wel voldoende om door te gaan. Voor Mercedes was de slotfase spannend, want zij stonden met twee auto's in de gevarenzone. Zowel Hamilton als Russell probeerden het nog wel, maar slaagden er niet in zichzelf naar de top tien te rijden. Een pijnlijke dubbele uitschakeling voor Mercedes. Ook Ocon, Magnussen en Tsunoda wisten het niet te redden.

Q3: Verstappen snelste, Ricciardo vierde

De derde en laatste sessie ging zoals het reglement voorschrijft van start met de rode band onder de tien laatst overgebleven auto's. De coureurs hadden slechts tijd voor één run, dus direct het maximale eruit halen was een vereiste. En dat is precies wat Verstappen deed. Waar McLaren het niet aan elkaar wist te knopen in de allesbeslissende sessie, lukte dit Verstappen wel. Hij klokte een 1:27.641 en was hiermee een tiende sneller dan nummer twee Leclerc en twee tienden sneller dan teamgenoot Pérez. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Ricciardo, Sainz, Piastri, Stroll, Alonso, Norris en Hülkenberg. Voor Ricciardo was het een uitstekende prestatie. De Australiër staat onder de nodige druk, maar wist in Miami bijzonder knap een vierde tijd uit het vuur te slepen.

