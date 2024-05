Hoe laat begint zaterdag de sprintrace in Miami?

Zaterdag staat de tweede sprintrace van het F1-seizoen 2024 op het programma. In het meestal zonnige Miami wordt de tweede van de zes korte races van dit jaar gehouden, met Max Verstappen dit keer vanaf pole position. Hoe laat begint de sprintrace en de daarop volgende kwalificatie voor de Grand Prix?

In Japan werd de eerste sprintrace van 2024 gehouden. Ondanks dat Verstappen die sprintrace vanaf P4 begon na een teleurstellende kwalificatie, was de race uiteindelijk met relatief gemak een prooi voor Verstappen. De Nederlander zou daarna ook pole voor de Grand Prix en de race in Japan winnen. Met een grote voorsprong in het kampioenschap bij de coureurs en constructeurs ging Verstappen dan ook met Red Bull richting Miami.

Vrijdag in Miami

Daardoor begon de Nederlander vrijdag in een droog Miami als favoriet aan het eerste van de drie weekenden in de Verenigde Staten. Verstappen sloot de eerste vrije training op P1 af en ging met vertrouwen richting de sprintkwalificatie, maar erg soepel bleek die sessie niet te gaan. Ondanks dat Verstappen het een 'erg slechte' sessie vond, eindigde hij op de soft band wel op pole voor Charles Leclerc en Sergio Pérez.

Hoe laat begint de sprintrace?

Daardoor mag Verstappen dit keer wel beginnen vanaf P1 aan de sprintrace en zal hij zijn teamgenoot en Leclerc van zich af moeten houden. Daniel Ricciardo begint knap vanaf P4, terwijl Carlos Sainz de top vijf afmaakt. Mercedes vinden we pas terug op P11 en P12. Zaterdagavond om 18:00 uur Nederlandse tijd begint de sprintrace, die iets over 18:30 uur afgelopen zal zijn. Daarna zal de focus gaan op de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami. Deze kwalificatie begint zaterdag om 22:00 uur Nederlandse tijd.

