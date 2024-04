Max Verstappen naar Mercedes lijkt niet langer een utopie in de Formule 1. De Nederlander heeft naar verluidt na de Grand Prix van Miami een ontmoeting met de kopstukken van het merk Mercedes in de agenda staan. Eén van de voorwaarden is dat Adrian Newey ook mee mag verhuizen naar de Duitse renstal - en met die voorwaarde lijkt Mercedes akkoord. In Florida gaan beide partijen om tafel, zo meldt AutoGear.

Verstappen maakt al sinds jaar en dag deel uit van de Red Bull-familie, maar daar komt mogelijk abrupt een einde aan. Sinds de onrust zijn intrede heeft gedaan bij de Oostenrijkse renstal, is de toekomst van de Limburger niet langer zeker. Enige tijd geleden doken de eerste berichten op dat Verstappen een overstap naar Mercedes zou overwegen, maar erg geloofwaardig klonk het nog niet. Daar begint nu echter verandering in te komen, want er komen steeds meer signalen naar buiten dat Verstappen en zijn management daadwerkelijk praten met Mercedes. De afgelopen dagen lijkt alles nog meer in een stroomversnelling te raken, want naast de geruchten dat Verstappen tussen Miami en Imola gaat praten met Mercedes, kwam ook het nieuws naar buiten dat Newey spoedig zijn koffers wil pakken bij Red Bull. En wat te bedenken van Jos Verstappen, die inmiddels heeft gezegd dat hij en zijn zoon "ook verder moeten kijken". Een transfer van Verstappen en/of Newey naar Mercedes kan dan ook niet langer uitgesloten worden.

Artikel gaat verder onder video

LEES MEER: 'Mercedes in staat om Verstappen ruim hoogste salaris ooit in F1 aan te bieden'

Wolff heeft 'geheime ontmoeting' met Newey in Miami

Verstappen zou na de race in Miami om tafel gaan met diverse hoge heren van Mercedes, waaronder Toto Wolff, maar ook CEO Ola Källenius en Sir James Ratcliffe [Ineos topman, red.]. Eén van de voorwaarden die Verstappen gesteld zou hebben, is dat hij Newey en Dr. Helmut Marko mee mag nemen naar de formatie uit Stuttgart. Mercedes en Verstappen lijken hierin een akkoord te hebben bereikt, want de Zilverpijlen pakken inmiddels door en hebben een gesprek met Newey op de rol staan. Bovengenoemde bron meldt op basis van de rondzingende geruchten dat de topontwerper van Red Bull in Miami om tafel zal gaan met Wolff "op een geheime locatie". Wolff wil in kaart brengen wat er nodig is om Newey richting zijn team te halen.

'Red Bull houdt Adrian Newey in wurggreep en kan transfer blokkeren tot 2027'Lees meer

Wolff kan dubbelslag uitdelen aan Red Bull en Horner

Wolff kan een dubbelslag slaan wanneer hij Newey weet te verleiden tot een overstap richting Mercedes. Niet alleen vergroot Wolff daarmee zijn kansen om Verstappen binnen te halen, maar ook verzwakt hij hiermee zijn grootste rivaal, terwijl zijn eigen renstal er juist sterker van wordt. Red Bull-teambaas Christian Horner zal dan ook alles behalve blij zijn met de stappen die Wolff momenteel onderneemt. Horner en Red Bull hebben op hun beurt echter nog een middel om de boel flink te vertragen. Newey heeft een contract tot medio 2025 bij Red Bull en als hij daar al eerder onderuit zou kunnen, dan kan Red Bull hem wel aan zijn gardening leave-clausule houden, wat betekent dat Newey wel kan vertrekken bij Red Bull, maar nog niet bij een ander team aan de slag mag.

LEES MEER: Slater: "Er is nog meer afstand tussen Newey en Horner ontstaan in de afgelopen maanden"