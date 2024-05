Volgens Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, is de interesse van Mercedes in drievoudig wereldkampioen Max Verstappen 'niet actueel'. De Nederlander wil volgens Marko 'in de beste auto rijden', en momenteel is die in het bezit van Red Bull.

Verstappen is als sinds 2016 coureur van Red Bull Racing en heeft tot 2021 geduld moeten hebben om een echte kans te krijgen om te strijden voor een F1-titel. In 2021 greep hij deze kans echter meteen. Sinds het nieuwe tijdperk, dat begin 2022 begon, is Verstappen dominant met Red Bull Racing. De Nederlander won in 2022 en 2023 op dominante wijze het kampioenschap en heeft inmiddels veel records op zijn naam staan. In 2024 heeft de Nederlander vier zeges na zes races en zes pole positions op zijn naam staan, maar zorgt de onrust rondom Christian Horner, het bijna-vertrek van Helmut Marko en het recente vertrek van Adrian Newey voor twijfels omtrent de toekomst van Verstappen.

Marko ziet toekomst Verstappen niet als probleem

In gesprek met OE24 zegt Marko dat hij zich geen zorgen maakt over Verstappen en zijn toekomst. "Zolang hij een competitieve auto krijgt, kunnen we ervan uitgaan [dat hij blijft]. Max wil rijden waar hij de beste kans op zeges heeft, en dat is momenteel bij Red Bull." Toch zijn er genoeg geruchten ontstaan de laatste twee maanden omtrent de toekomst van Verstappen.

Verstappen naar Mercedes?

Vooral vanuit Mercedes-teambaas Toto Wolff krijgt Verstappen dit seizoen ineens heel veel complimenten. De Oostenrijker heeft zelfs een paar keer openlijk gesuggereerd dat hij niets liever zou willen dan dat Verstappen naar Mercedes komt. Dit, in combinatie met het feit dat er voor 2025 een stoeltje vrij is bij Mercedes en het onrustig blijft bij Red Bull, zorgt ervoor dat er veel geruchten zijn over een mogelijke overstap. Marko maakt zich er geen druk om. "Het verhaal over Mercedes en Verstappen die vertrekt met Newey is momenteel helemaal niet actueel. Natuurlijk praten we wel over de toekomst."

