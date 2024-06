George Russell heeft gereageerd op de mogelijke komst van Max Verstappen naar Mercedes. De Nederlander, die dankzij de onrust binnen Red Bull Racing en de nieuwe motorreglementen in 2026 dit jaar vaak in verband wordt gebracht met Mercedes, zou volgens de Britse coureur van de Zilverpijlen een nieuwe uitdaging vormen waar hij niet voor zou 'terugdeinzen'.

In gesprek met de Daily Mail zegt Russell dat hij een mogelijke komst van Verstappen naar Mercedes niet tegen zou houden. "Ik zou er niet voor terugdeinzen om naast Max te rijden, en ik zou er ook niet voor terugdeinzen als hij bij ons in de auto zou springen. Ik had de grootste uitdaging om bij Mercedes te komen tegen de grootste coureur aller tijden [Lewis Hamilton], statistisch gezien, in de kwalificatie en in de race, en ik heb tegen hem gepresteerd. Dat is alles wat ik kan doen. Max kan een jaar vrij nemen voor 2026 en kijken wat het beste team is. Het zou me niets verbazen als hij dat zou doen. Vergeet niet dat 2026 een loterij is. Je weet dus echt niet wat er gaat gebeuren. Ik ben een loyale jongen en Mercedes heeft me de kans gegeven, maar ik wil wereldkampioen worden. Dat zijn we op dit moment niet. Maar een jaar geleden was McLaren het langzaamste team en nu zijn ze het snelste."

Russell put hoop uit carrièreverloop Verstappen in F1

Russell zelf heeft nog niet echt een kans gekregen om mee te doen om de titel in F1, maar hoopt dat hij wat dat betreft bij Mercedes het voorbeeld van Verstappen kan gaan volgen. "Wat me hoop geeft, is dat Max in zijn zevende seizoen was toen hij vocht voor een titel en ik ben bezig aan mijn zesde en ben 26 jaar. Fernando Alonso is 43 jaar. Als ik hem zo zie presteren, zie ik geen reden waarom ik niet tot mijn veertigste zou kunnen gaan. Dus ik weet dat mijn tijd komt. Ik maak me helemaal geen zorgen."

Russell denkt dat na Verstappen iemand anders kans op F1-titel gaat krijgen

Volgens Russell zal Verstappen niet eeuwig de favoriet zijn voor het kampioenschap in F1, iets wat volgens de Brit de historie van de sport wel heeft uitgewezen. “Ik geloof dat we [Mercedes] onze kans krijgen. Nu is het Max zijn kans, maar de eerste zes jaar niet en dat was frustrerend voor hem. Ik moet dus hard blijven werken en mijn motivatie niet verliezen, want je weet niet wanneer die kans komt. Lando [Norris] en Charles [Leclerc] en ik hebben races gewonnen, maar niemand van ons heeft de kans gehad om voor het kampioenschap te vechten.”

