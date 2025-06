Max Verstappen (27) zou een complete gekte op de coureursmarkt kunnen veroorzaken richting 2027, zo stelt Karun Chandhok. Hij oppert de suggestie dat het goed mogelijk is dat Verstappen inderdaad naar Mercedes vertrekt, maar dat hij eerst nog even een jaar de kat uit de boom kijkt. Mercedes zou dan voor één jaar met George Russell (27) moeten verlengen, maar wil de Britse coureur dat wel?

Er klinken allerlei geluiden dat Mercedes en Verstappen overwegen om na dit seizoen met elkaar in zee te gaan, maar volgens Chandhok is dat misschien niet het meest realistische scenario. Ja, Wolff en Verstappen praten met elkaar, maar is dat voor 2026 of is dat misschien toch voor het jaar daarna? Chandhok stelt dat hij absoluut denkt dat Verstappen openstaat voor een overstap naar Mercedes, maar hij vermoed ook dat dit nog wel eens een jaartje langer kan duren dan dat iedereen denkt. De Sky Sports-analist zou het logischer vinden als Verstappen eerst de kat uit de boom kijkt wanneer de nieuwe reglementen hun intrede doen.

Gaat Verstappen in 2026 eerst de kat uit de boom kijken?

"Als je Max Verstappen bent, dan zou je specifiek naar volgend jaar en de prestaties van de vier beste teams kijken, en dan zou je kiezen waar je in de toekomst naartoe wil", zo vertelt Chandhok. De voormalig F1-coureur denk dat het logischer is om eerst te kijken wie de nieuwe reglementen het beste implementeer, voordat je daadwerkelijk een overstap maakt. Chandhok denkt dat Verstappen het zich ook nog prima kan veroorloven om een extra jaar te wachten. "Omdat ik denk dat elk team op de grid Max in de auto zou willen hebben. Hij is de meest opvallende coureur van de laatste tijd."

Coureursmarkt kan in 2027 compleet gek worden

Hij vervolgt: "Ik heb het gevoel dat er volgend jaar een soort dans gaande gaat zijn waarbij mensen de situatie proberen in te schatten en dat de markt vervolgens in 2027 compleet gek zou kunnen worden." Alleen is er wel een complicatie bij een 2027-transfer voor Verstappen, denkt Chandhok. "Want wat betekent dat? Gaat Mercedes George [Russell] dan een contract voor slechts één jaar geven? Wil hij dat? Hij wil stabiliteit op de lange termijn. Ik denk dat er op dat punt wat complexiteit zit in het gladstrijken van deze hele zaak."

Wil Mercedes Russell voor 1 jaar en daarna Verstappen?

Het zou dus zo kunnen zijn dat Mercedes wel een nieuw contract wil aanbieden aan Russell, maar dat ze niet verder willen gaan dan één jaar, zodat ze Verstappen volgend jaar alsnog kunnen inlijven. Dat zou kunnen verklaren waarom Wolff zowel zegt dat hij het contract van Russell gaat verlengen en tegelijkertijd ook erkent te praten met het kamp van Verstappen. De positie van Andrea Kimi Antonelli lijkt niet ter discussie te staan.

