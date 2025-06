Verstappen niet op de hoogte dat F1 The Movie al uit is en in bioscopen draait

F1 The Movie draait sinds 27 juni in de bioscoop, maar daar was Max Verstappen (27) duidelijk niet van op de hoogte. De Red Bull Racing-coureur, die sowieso al weinig interesse had in het hele filmproject, werd tijdens de persconferentie in Oostenrijk verrast over het feit dat de film al uit is.

De film over de Formule 1, waarin Brad Pitt de hoofdrol speelt en Lewis Hamilton één van de producenten is, draait sinds kort in de bioscoop. De dramatische actie-sportfilm werd met veel bombarie aangekondigd en krijgt overwegende positieve reacties van recessenten. Toen Verstappen in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk gevraagd werd of hij de film al had gezien, reageerde hij verbaasd. "Is hij al uit?", zo vroeg Verstappen. Zijn opmerking leidde tot veel hilariteit in de perszaal. De Nederlander was er duidelijk niet van op de hoogte dat de film al in de bioscoop draait.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen dacht dat F1 The Movie op Apple TV+ zou staan

Ook het feit dat de film eerst enige tijd in de bioscopen draait, alvorens hij op Apple TV verschijnt, was bij Verstappen niet helemaal duidelijk. "Ik heb 'm niet gezien op Apple TV. Ik zat gisteren nog op Apple TV en ik heb 'm daar niet op zien duiken", zo zei de viervoudig wereldkampioen. En dat kan goed kloppen, want hoewel F1 The Movie een Apple Original Film is - en dus uiteindelijk op Apple TV+ te streamen zal zijn, is dat nu nog niet het geval. Apple laat haar pareltjes meestal eerst twee tot drie maanden in de bioscoop draaien, alvorens het de films beschikbaar stelt op haar streamingsplatform.

Gerelateerd