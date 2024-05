Marc Priestley, voormalig F1-monteur van Mercedes en nu vooral actief als analist rondom raceweekenden in de Formule 1 met veel connecties in de paddock, stelt dat volgens zijn informatie de kans steeds groter wordt dat Max Verstappen vanaf 2026 coureur van Mercedes gaat worden en dat de gesprekken concreet zijn.

Sinds eind 2022, toen eigenaar Dietrich Mateschitz overleed, rommelt het volgens de geruchten achter de schermen bij Red Bull Racing. Twee groepen zouden strijden om de macht, iets wat in 2023 werd ontkend door bijna alle betrokken partijen. In 2024, een seizoen waarin Red Bul 'al' drie races van de acht niet gewonnen heeft, zijn er nieuwe factoren bijgekomen. Zo werd Christian Horner beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag door een werkneemster, iets wat Red Bull via een onafhankelijk onderzoek niet kon bewijzen, en was er ook een weekend waarin adviseur Helmut Marko even leek te vertrekken. Wie geen onderdeel meer is van het F1-team van Red Bull en eind 2024 definitief vertrek, is ontwerper Adrian Newey. Door alle geruchten is ook de toekomst van Verstappen onderwerp van gesprek geworden, waarbij vooral de link met Mercedes wordt gelegd richting de nieuwe reglementen van 2026.

Verstappen naar Mercedes 'steeds waarschijnlijker'

In de Chequered Flag-podcast van de BBC laat Priestley zich uit over Verstappen en zijn toekomst, een toekomst die volgens zijn bronnen steeds onzekerder wordt. De link tussen Verstappen en Mercedes lijkt serieus te zijn volgens Priestley en de transfer wordt steeds waarschijnlijker, alleen niet voor het seizoen 2025. "Het lijkt er sterk op dat Verstappen in 2025 bij het team blijft. Dat zou ook logisch zijn, want ze hebben een goede auto. Hun auto zal absoluut competitief zijn, en ik verwacht dat ze volgend jaar ook weer competitief zijn, maar voor 2026 zijn er serieuze gesprekken over een overstap van Verstappen naar Mercedes. Dit zijn absoluut concrete gesprekken die nu plaatsvinden, en het wordt steeds waarschijnlijker."

Priestley ziet overeenkomsten situatie Verstappen en Hamilton

Priestley moet bij de situatie omtrent Verstappen denken aan Hamilton in het verleden. "In het verleden werd Lewis Hamilton door Niki Lauda en Ross Brawn overtuigd om voor de laatste grote regelwijziging naar Mercedes te komen [2014], en Mercedes lijkt nu ook vol vertrouwen te zijn in hun power unit voor 2026. Dat kan voldoende zijn om Verstappen te overtuigen om van koers te wijzigen en zich bij de Zilverpijlen aan te sluiten."

