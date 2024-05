Martin Brundle noemt de kritiek van Max Verstappen en Lewis Hamilton op de "saaie" Formule 1-race in Monaco ironisch, al is de voormalig coureur en inmiddels verslaggever van Sky Sports het wel eens met de woorden van de twee wereldkampioenen.

Alhoewel de Grand Prix van Monaco altijd een van de meest bijzondere weekenden van het Formule 1-seizoen blijft, is de race zelf op zondag niet altijd om over na huis te schrijven. Zo ook afgelopen weekend, toen een rode vlag in de eerste ronde ervoor zorgde dat alle coureurs tijdens de rode vlag-periode vast de verplichte bandenwissel konden doen, wat er in resulteerde dat het hele veld vervolgens 78 ronden achter elkaar aanreed. Max Verstappen gaf na afloop te kennen de race als bijzonder saai te hebben ervaren, terwijl Lewis Hamilton het "een van de slechtste" races noemde waaraan hij heeft deelgenomen.

Ironische uitspraken Verstappen en Hamilton

Ironische woorden van de twee wereldkampioenen, aldus Martin Brundle: "Lewis Hamilton zei dat het een van de slechtste races was waar hij aan heeft deelgenomen, en de pillow talk van Max Verstappen werd pijnlijk toen hij zei dat hij graag een kussentje zou willen voor een dutje tijdens de race", schrijft hij in zijn column voor Sky Sports. "De grote ironie zit hem hier in dat het deze twee coureurs niets kon schelen toen we recent allemaal moesten kijken hoe ze races en kampioenschappen met een enorme voorsprong wonnen. Maar ze hadden gelijk, het was op z'n zachtst gezegd wat aan de flauwe kant."

Het slechtste scenario in Monaco

En dat heeft volgens Brundle alles te maken met het regelboekje van de Formule 1: "Het slechtste scenario is een rode vlag in de eerste ronde op een dag waarop twee of drie bandencompounds gebruikt kunnen worden om de raceafstand van 78 ronden af te leggen", doelt hij op de crash waar Sergio Pérez bij betrokken was. "Hiermee werd gebruik gemaakt van de reglementen die het toestaan dat er banden worden gewisseld tijdens een rode vlag. Daarmee kan iedereen het hokje afvinken voor het verplicht gebruiken van twee verschillende bandensoorten tijdens een droge race. Dat is precies wat er is gebeurd."

