Max Verstappen vertelt dat de stap die het team van McLaren richting Red Bull Racing lijkt te hebben gezet, met name een beetje voortkomt uit de circuits waar de Formule 1 de afgelopen races verreden heeft.

Na acht races staat Max Verstappen met 169 punten bovenaan in het wereldkampioenschap, maar ondanks dat de Nederlander alweer vijf overwinningen achter zijn naam heeft staan, verloopt het seizoen voor Red Bull Racing tot op heden minder dominant dan afgelopen jaar. Met name het team van McLaren lijkt een stap richting de Oostenrijkse grootmacht te hebben gezet. In Miami wist Lando Norris als eerste over de streep te komen, waarna Verstappen in Imola ternauwernood de overwinning uit het vuur wist te slepen. In Monaco was het vervolgens Charles Leclerc in de Ferrari die de straten van het prinsdom domineerde.

Circuits met weinig bandenslijtage

Alhoewel de voorsprong van Red Bull Racing op Ferrari in het constructeurskampioenschap nog 'slechts' 24 punten bedraagt, wordt de afgelopen weken vooral McLaren als de grote uitdager gezien. In Monaco krijgt Verstappen in gesprek met de Nederlandse media, waaronder GPFans, de vraag of hij denkt dat Red Bull Racing snel weer weg kan lopen bij McLaren: "Het ligt een beetje aan het circuit", klinkt het. "De laatste paar races hebben we gereden op circuits met heel weinig bandenslijtage, en dat is zeker niet in ons voordeel. Als je naar circuits gaat waar je minimaal twee stops moet doen, is dat normaal gesproken beter voor ons.

Niet per se een vertekend beeld

Verstappen vervolgt: "De meeste teams hebben normaal gesproken meer moeite om hun banden heel te houden, met name de achterbanden. Maar de laatste paar wedstrijden was het gelimiteerder aan de voorkant, en dat is iets minder voor ons." Toch is er niet per se sprake van een vertekend beeld: "Het is niet per se helemaal vertekend. Zij zijn heel sterk op bepaalde circuits die voor ons wat minder zijn, en misschien zijn wij weer heel sterk op andere circuits. Ik heb altijd een beetje het gevoel dat aan het begin van het seizoen niet al onze ideale circuits zitten. Suzuka is naar voren gekomen [op de kalender], dat is natuurlijk wel een goed circuit voor ons. Maar de meeste circuits zijn normaal gesproken niet optimaal voor ons."

