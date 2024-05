Peter Windsor denkt dat het te vroeg is om McLaren na de zege van Lando Norris tijdens de F1 Grand Prix van Miami nu ineens als uitdager van Red Bull Racing en Max Verstappen te zien. Tevens gaat de Brit elke vergelijking met de safety car tijdens de race in Abu Dhabi van 2021 uit de weg.

Norris won de race in Miami, voornamelijk omdat Verstappen schade aan zijn vloer had en tevens de safety car in zijn voordeel was. Daarnaast herstelde de FIA een eigen fout door, nadat Verstappen als 'leider' was opgepakt, de rest erlangs te laten en Norris vervolgens als leider op te pikken en het tempo te bepalen. Windsor wordt in zijn livestream op YouTube gevraagd naar de situatie en zegt dat de vergelijking met Verstappen en Abu Dhabi 2021 totaal niet opgaat. "Laten we duidelijk zijn: de safety car in Abu Dhabi was illegaal. Wat er gebeurde met de achterblijvers was illegaal. De safety car in Miami was niet illegaal. Het is hoe dan ook een grijs gebied, want als de safety car had moeten wachten op het moment waarop hij wist waar de raceleider was, had hij vijf of tien minuten kunnen wachten en had alles nog veel langer geduurd."

McLaren nu echt een bedreiging voor Verstappen en Red Bull?

Windsor wordt vervolgens de vraag gesteld of hij McLaren nu als een uitdager van Red Bull ziet. "Dat denk ik niet, want het zou te vroeg zijn om dat na één race al te zeggen. Het was één race waarin ze [Red Bull] het niet goed voor elkaar hadden. Het leek erop alsof Verstappen op een of andere vorm van drama aan het anticiperen was, want hij gaf zichzelf meer vleugel en minder topsnelheid. Hij was veel dingen aan het proberen, en nadat hij schade had, was hij langzamer dan de McLarens en Pérez. Hij kon het niet goedmaken met de grip en de balans, maar daartoe zal hij de volgende keer wel in staat zijn. Dus wees voorzichtig met zeggen dat McLaren Red Bull bijgehaald heeft. Norris heeft alles gemaximaliseerd. Hij reed heel goed en dat was prachtig om te zien."

Ferrari moet nog stappen zetten

Ferrari zit er het hele seizoen al goed bij, maar een zege zat er voor het Italiaanse team tot nu toe alleen in tijdens de race in Australië [gewonnen door Carlos Sainz], toen Verstappen uitviel. De vraag is of de upgrades het team gaan helpen om consistent zeges te gaan boeken. "Ferrari heeft een goede stap gezet en heeft nu een grotere sweet spot. De update moet het level aan downforce behouden en meer topsnelheid leveren, dat zou een stap richting Red Bull betekenen. Ze zullen het op meer banen goed gaan doen, want ze zijn niet zo edgy als Mercedes. De topsnelheid is echter cruciaal, dus misschien dat het beter zal gaan met de upgrades. Als je in een auto zit die erg edgy is, dan heb je zoveel veranderingen aan hoe de auto instuurt, en dat is veel moeilijker. Het sterke punt van Pérez is juist dat hij dan de achterbanden goed kan managen. Verstappen kon de banden niet echt goed managen in de laatste fase van Miami, maar dat zal in Imola wel anders zijn."

