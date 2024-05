George Russell hoopt dat de zege van Lando Norris tijdens de F1 Grand Prix van Miami motiverend werkt voor Mercedes. Het laat volgens de Brit zien dat het wel degelijk mogelijk is om richting Max Verstappen en Red Bull toe te werken.

In gesprek met onder meer Motorsport.com zegt Russell dat Mercedes een voorbeeld kan nemen uit het feit dat McLaren enorme stappen heeft gezet, stappen die Mercedes nog moet zetten en ook wil zetten. "McLaren kwalificeerde zich 12 maanden geleden in Miami als P17 en P18 en [zondag] wonnen ze. Het laat dus zien wat er mogelijk is als de dingen goed gaan. Maar op dit moment hebben we de dingen niet goed voor elkaar."

Russell weet niet waarom Mercedes zo inconsistent is

Toen Russell gevraagd werd naar wat er bij hem voor problemen zorgde tijdens de race, de banden of iets anders, moest Russell de interviewer een antwoord schuldig blijven. "Ik weet het niet echt, om eerlijk te zijn. Op een goede dag zijn we P5. Op een slechte dag zijn we P8 en vandaag [zondag] was een slechte dag en eindigden we P8. Ik denk dat we moeten accepteren dat we op dit moment het op drie na snelste team zijn. De rondetijden liegen er niet om. En de stand in het kampioenschap liegt niet. Dit is waar we staan. En zoals ik al zei, vechten we nu week in week uit voor de P5- tot P8-regio."

Wolff sluit zich aan bij Russell over W15 Mercedes

Tembaas Toto Wolff merkt dat Russell gelijk heeft, maar kan wel een kracht van de W15 aanwijzen. "De auto is erg sterk op hoge snelheid, het rijgedrag is beter, hoewel niet op het niveau van de andere. De auto draait alleen niet op lage snelheid en je wilt geen auto hebben die óf goed is op lage snelheid óf op hoge snelheid. Het is een pijnlijke leercurve geweest en het is nog steeds niet bevredigend, maar de situatie is nu bemoedigender."

