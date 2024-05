Lando Norris snapt dat F1-fans een titelgevecht willen tussen McLaren en Red Bull Racing, iets wat volgens hem in 2025 mogelijk is. Zeker Max Verstappen zorgt bij Norris voor veel motivatie, zo blijkt.

Tegenover Sky Sports laat Norris zich uitgebreid uit over het succesvolle weekend van hem in Miami en zijn eerste F1-zege. "Er zit veel werk in. Het is een prestatie van ons allemaal. We hebben het gedaan op pace en het is verdiend. Ik ben nog steeds mezelf, ik geloofde aan het begin van het jaar al dat we races konden winnen. De eerste is nu binnen. Ik voel me een beetje anders omdat ik nu een racewinnaar ben, maar aan de andere kant verandert het helemaal niets. Ik wil nog steeds meer winnen. Het maakt me hongerig naar meer."

Norris ziet dat McLaren competitiever is dan voorheen

In 2023 kon McLaren al stappen zetten, maar volgens Norris heeft het team in 2024 zeker op zondag een nog grotere stap gezet. "We kunnen meer races winnen en competitief zijn ten opzichte van Red Bull. We kijken naar een spannend seizoen tussen ons, Red Bull en Ferrari. We hebben nog werk te doen, we zitten nog niet op hun niveau. Er zullen races zijn waar we competitief genoeg zijn, maar we zijn nog niet waar we willen zijn. Maar we staan nog met beide benen op de grond."

Prestaties Verstappen door Norris gezien als motivatie

Volgens Norris is het logisch dat veel fans hunkeren naar een titelstrijd tussen Red Bull en McLaren. Volgens Norris is het in 2025 mogelijk. "Honderd procent. Maar dat zeg ik nog steeds met beide benen op de grond. We hebben twee goede coureurs en een geweldig team achter ons. We zijn dichterbij dan ooit. Volgend jaar kunnen we voor meer gaan, maar we hebben werk te doen." Het uiteindelijk doel is namelijk Verstappen uitdagen en hem op regelmatige basis verslaan. "We respecteren elkaar. Ik kijk ernaar uit. Ik wil hem uitdagen en tegen hem racen. Ik wil met hem vechten, want hij is een van de beste coureurs ooit in de Formule 1. Als ik mezelf ten opzichte van hem kan bewijzen, dan is dat wat ik wil doen."

