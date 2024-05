Na de overwinning in Miami is Lando Norris volgens de vijfkoppig jury die punten uitdeelt voor de F1 Power Rankings ook de beste geweest dit weekend. Met een 9.4 staat de McLaren-coureur bovenaan. Nummer twee Max Verstappen moet het met plek vier doen, ondanks dat hij toch de coureur is, die de meeste punten meeneemt uit Miami.

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

Grand Prix van Miami

Norris moest er 110 races voor wachten, maar de zondag in Miami was voor hem. Met zijn eerste zege wist hij een 9.4 te verdienen en topt daarmee de F1 Power Rankings. Teamgenoot Oscar Piastri kende ook een prima weekend, al viel hij later in de race terug, na een onderonsje met Carlos Sainz. Ondanks de dertiende plek deelt de jury een 8.4 uit en daarmee staat hij op de tweede plek. Yuki Tsunoda bleef misschien wat onder de radar, maar aan zijn prestatie lag dat niet. Zo wist de Japanner als zevende over de streep te komen en daarmee belangrijke punten te pakken. Voor het optreden deelt de jury een 8.4 uit en deelt hij de tweede plek met Piastri. Op P4 vinden we Verstappen terug met een 8.0. De jury wijst naar een onkarakteristieke fout van de Limburger in de chicane, waardoor hij uiteindelijk het paaltje meenam en schade aan zijn auto had. Charels Leclerc en Lewis Hamilton delen de vijfde plek met een 7.8.

Klassement

In het klassement staat de Nederlander nog altijd bovenaan met een gemiddelde van 8.9. Daarachter staan Norris en Sainz die beiden een 8.3 hebben en dus de tweede plek delen. Charles Leclerc heeft gemiddeld een 7.8 en staat op de vierde stek voor Ferando Alonso en Oscar Piastri die beiden op P5 staan met een 7.4 Sergio Pérez heeft de zevende plek in bezit met een 7.2. Nico Hülkenberg en Yuki Tsunoda staan beide op de achtste positie met en 7.1 en George Russell sluit met een 7.0 de top tien af.

