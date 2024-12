De Power Rankings van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi zijn geopenbaard. Lando Norris sloot af met een perfecte score, maar de vraag is waar Max Verstappen in het eindklassement terug te vinden is.

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

Abu Dhabi GP

In Abu Dhabi heeft Lando Norris van de jury een perfect cijfer gekregen: een tien. Charles Leclerc werd tweede (8.8), Carlos Sainz derde (8.8) en de top vijf bestaat verder uit Pierre Gasly en Lewis Hamilton. Max Verstappen is niet in de top tien terug te vinden.

Het algemene klassement kan nu na 24 races ook opgemaakt worden. Norris weet Verstappen in dit klassement wel te verslaan. Norris kreeg over het hele seizoen een 8.2, waarmee hij Verstappen nipt voor weet te blijven. De Nederlander kreeg een 8.1. Leclerc, Piastri en Sainz maken de top vijf af. De rest van de top tien bestaat uit George Russell, Nico Hülkenberg, Hamilton, Gasly en Yuki Tsunoda.

Lando Norris leads the final round of @aramco Power Rankings for the season, scoring a perfect 10 🙌#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/6LnEE8tOq8 — Formula 1 (@F1) December 11, 2024

