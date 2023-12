Lars Leeftink

Vrijdag 1 december 2023 14:49 - Laatste update: 14:54

Na elk Grand Prix-weekend krijgen de coureurs aan de hand van het oordeel van vijf juryleden een Power Ranking-cijfer toebedeeld. Max Verstappen was tijdens het hele weekend in Abu Dhabi moeilijk te verslaan, met zijn negentiende zege van het seizoen als eindresultaat. Dankzij de slotrace kan nu ook de balans in het algemeen klassement opgemaakt worden.

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

Artikel gaat verder onder video

GP Abu Dhabi

Verstappen won dus de Grand Prix van Abu Dhabi en was met een 9.2 ook de coureur met het hoogste cijfer. Charles Leclerc (8.8) en Yuki Tsunoda (8.6) maken de top drie af. Verder vinden we George Russell, Fernando Alonso, Lando Norris, Sergio Pérez, Oscar Piastri, Alex Albon en Pierre Gasly terug in de top tien. Twee coureurs van Red Bull en McLaren in de top tien, geen coureurs van Haas of Alfa Romeo.

Algemeen klassement

Nu het seizoen voorbij is, is er na 22 races ook een einduitslag. Verstappen domineerde het seizoen 2023 en het zal niemand verbazen dat hij met gemak ook dit klassement op zijn naam heeft geschreven. Met een 9.1 heeft hij een enorme voorsprong op de rest. Lewis Hamilton is de nummer twee met een 7.8, voor Lando Norris (7.6). Fernando Alonso en Alex Albon (allebei 7.5) maken de top vijf af. De andere namen in de top tien: Charles Leclerc (7.4), George Russell (7.3), Carlos Sain (7.2), Oscar Piastri (7.1) en Pierre Gasly (6.8). Twee coureurs van McLaren, Ferrari en Mercedes in de top tien, geen coureurs van Alfa Romeo, Haas of AlphaTauri.