De Grand Prix van Canada zit erop en de negende race van het seizoen ging na een chaotische en regenachtige rit op het Circuit Gilles Villeneuve naar Max Verstappen. Wie zag de jury van de Power Rankings als de beste rijders in de barre omstandigheden in Montreal?

Red Bull hoopte na de belabberd verlopen Grand Prix van Monaco terug te slaan in Canada en deels is het team daar ook in geslaagd. Hoewel men niet over de snelste auto leek te beschikken, was het Verstappen die maar weer eens liet zien uit het juiste racehout gesneden te zijn. Onder zeer verraderlijke en wisselende omstandigheden, hield de drievoudig wereldkampioen zijn hoofd het koelst van alle coureurs en kwam hij uiteindelijk na een lange en zware Grand Prix als eerste over de streep op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal.

Verstappen de grote man

Ook de juryleden van het Power Rankings-panel zagen inderdaad dat Verstappen de grote uitblinker was in Noord-Amerika. De Nederlander wordt beloond met een 9,0 na de beoordelingen: "Al die chaos in Montreal en nog steeds weet Verstappen een manier te vinden om te winnen. Dit was een Verstappen overwinning voor in de boeken. De Nederlander gebruikte al zijn vaardigheden om een auto - die totaal niet meer de dominante auto van begin dit jaar was - kanshebber te maken. Dit terwijl teamgenoot Sergio Pérez voor de tweede keer niet door Q1 heen kwam en ook nog eens een DNF liet noteren."

Norris en Russell

Vlak achter Verstappen is het de door de fans verkozen Driver of the Day die ook op een hoge beoordeling kan rekenen. Lando Norris wordt met zijn uitstekende tocht - waarbij hij wat pech had tijdens de safety car-situatie toen hij comfortabel aan kop lag - in Canada beloond met een 8,8. Vervolgens zien we op de derde plek George Russell, vertrekkend vanaf pole maar terugzakkend tijdens de race. Vlak voor het vallen van de vlag wist hij nog wél teammaat Lewis Hamilton met een fraaie actie te passeren voor het laatst beschikbare podiumplekje. Hij krijgt een 8,2. Oscar Piastri en Pierre Gasly completeren de top vijf met precies hetzelfde cijfer: een 7,8.

