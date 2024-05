Peter Windsor stelt dat de enige reden voor Max Verstappen om bij Red Bull Racing te vertrekken, het vertrek van ontwerper Adrian Newey is. Verder ziet de voormalig team- en sponsormanager in F1 geen enkele reden waarom Verstappen weg zou willen bij zijn huidige team.

In een nieuwe video op het YouTube-kanaal van CameronF1 zegt Windsor dat hij nog steeds denkt dat de keuzes die Red Bull heeft gemaakt, ze op de lange termijn gewoon weer succes gaat opleveren. Dit ondanks dat de laatste paar races de RB20 niet fantastisch presteerde. "Ik denk nog steeds dat de filosofie van de Red Bull, met de topsnelheid die ze kunnen genereren, nog steeds de juiste is voor het gehele kampioenschap. Dan moet je alle 24 verschillende circuits meenemen in 2024. Ik denk dat ze in Canada en Barcelona een hele goede auto zullen hebben."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Belastingontduikers' Verstappen en Hamilton besproken bij Makkelijk Scoren

Vertrek Newey heeft impact op Verstappen

Windsor stelt dat Verstappen maar één reden heeft om zijn toekomst ergens anders te zien dan bij Red Bull. "Als Verstappen bij Red Bull wil vertrekken, is het heel duidelijk waarom dat is: dat is omdat Adrian Newey vertrokken is. Waarom zou hij een andere reden moeten verzinnen? De waarheid en de realiteit is dat Newey niet bij Red Bull blijft, dus er is alle reden voor Verstappen om zich zorgen te maken over de toekomst, en om wat hij wil doen. Tot nu toe was hij in zijn Formule 1-leven volledig in harmonie met Newey. Het is dus een grote verandering voor hem. Hij hoeft niks slechts over de auto te zeggen om een excuus te verzinnen om te vertrekken. Dat slaat nergens op, wat mij betreft."

OOK INTERESSANT: 'Belastingontduikers' Verstappen en Hamilton besproken bij Makkelijk Scoren

Windsor ziet Red Bull vertrouwen hebben in Powertrains

Volgens Windsor speelt ook het project omtrent de Red Bull Powertrains een rol in de beslissing van Verstappen. "Het andere punt is dat ik veel mensen ken, die bij Red Bull Powertrains werken. Er waren ook veel mensen van Ford in Monaco aanwezig. Ik denk dat iedereen die zegt dat Red Bull Powertrains en Ford ver achterliggen ten opzichte van Mercedes met vuur speelt. Dat is gekkenwerk om dat nu te zeggen. Misschien dat het uiteindelijk wel zo blijkt te zijn, maar ik denk niet dat er enig bewijs is om dit nu te suggereren. Als ik bij Red Bull zat, zou ik heel comfortabel zijn, ook gezien het werk dat ze al met Honda gedaan hebben." Het vertrek van Newey is voor Red Bull wel pijnlijk volgens Windsor. "Als Newey vertrekt, kan dat van invloed zijn op Red Bull Powertrains, maar ze hebben wel veel goede mensen, en ik denk dat hun motor in 2026 heel goed zal zijn."

Gerelateerd