Max Verstappen, Lewis Hamilton en Nyck de Vries. Allemaal wonen ze in Monaco, waar afgelopen weekend de F1 Grand Prix van Monaco gewonnen werd door Charles Leclerc. Reden genoeg om het belastingvoordeel van de coureurs en alle sporters die in Monaco wonen weer eens te bespreken.

In het programma Makkelijk Scoren van de VPRO gaan ze in op alle bekende sporters die in Monaco wonen. De reden hiervoor, belastingvoordeel ten opzichte van het land van herkomst, is algemeen bekend. Ook Verstappen woont dus in Monaco en komt in het programma aan de beurt. "Het kan om heel veel geld gaan. Neem Max Verstappen. Als die tot 2028 in Monaco blijft wonen, dan loop zijn belastingvoordeel op tot minstens 200 miljoen euro. Dat gaat dus allemaal niet naar Nederlandse scholen, ziekenhuizen, defensie en ga zo maar door."

Veel 'smoesjes' van Verstappen en andere sporters over wonen in Monaco

Vervolgens wordt het woord 'belastingontduiking' gebruikt als het over Verstappen en de andere sporters gaat. "Van de VPRO-jurist moeten we belastingontwijking zeggen, anders kan Verstappen ons aanklagen wegens lasten." Nadat een video wordt laten zien waarin Verstappen praat over de voordelen van het wonen in Monaco - en daarbij niet de belastingsituatie noemt - gaat het programma daarop in. "Dat is zeker fijn wakker worden, vooral als hij 's ochtends weer wakker wordt en bedenkt dat hij per nacht dat hij daar woont meer dan 80.000 euro belasting zal besparen." Vervolgens worden ook de 'smoesjes' van andere topsporters zoals tennisser Novak Djokovic, wielrenner Tadej Pogacar en nog veel meer Nederlandse en buitenlandse sporters besproken.

De Vries en Hamilton na Verstappen ook aan de beurt

Nyck de Vries komt ook aan bod, aangezien de oud F1-coureur ook in Monaco woont. "De Vries woont in Monaco op veertig vierkante meter. Hij is miljonair he, een paar kilometer verderop kun je dan een kast van een huis kopen. Dan moet je wel bijdragen aan de verzorgingsstaat." Tot slot nog een andere coureur die uitgebreid genoemd wordt: zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. "Hamilton woont dus ook in Monaco en daardoor had hij alleen al in 2021 een belastingvoordeel van 37 miljoen euro. Maar het ging Hamilton om het sociale leven. Ik denk inderdaad wel dat je sociale leven leuker is met 37 miljoen euro extra."

