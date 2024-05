Jos Verstappen is voor de zoveelste keer in 2024 niet blij met de gang van zaken bij Red Bull Racing, nadat zijn zoon Max Verstappen zesde werd tijdens de F1 Grand Prix van Monaco. Jos Verstappen is 'benieuwd' hoe het team de problemen op gaat lossen en is van mening dat ze binnen Red Bull meer bezig zijn met 'andere zaken' dan racen.

Jos Verstappen was afgelopen weekend in Monaco voor het eerst sinds de openingsrace van het seizoen 2024, in Bahrein, weer fysiek aanwezig tijdens een raceweekend. De vader van Max Verstappen moest toezien hoe zijn zoon het hele weekend zich niet comfortabel voelde in de RB20 van Red Bull en tijdens de kwalificatie niet verder kwam dan P6. Tijdens de race, die dankzij een vroege rode vlag vooral een optocht bleek, kon Verstappen geen plekken winnen en bleef hij achter George Russell steken op P6. Dit terwijl McLaren en Ferrari de afgelopen paar races dichter in de buurt zijn gekomen en vooral bij de coureurs de titelstrijd nog spannend is. Het staat in schril contrast met 2022 en vooral 2023, toen Red Bull en Verstappen niet te verslaan waren. Red Bull heeft dit seizoen 'al' drie races van de eerste acht niet weten te winnen, terwijl vorig jaar alleen de Grand Prix van Singapore niet winnend werd afgesloten.

Jos Verstappen 'benieuwd' hoe Red Bull problemen gaat oplossen

In gesprek met De Telegraaf laat Jos Verstappen, niet voor het eerst dit seizoen, kritisch uit over Red Bull. "Er zullen ook zeker wedstrijden zijn waar Red Bull er weer goed uit gaat zien, maar ik ben heel benieuwd hoe ze dit gaan oplossen. Er moet iets gebeuren bij Red Bull. Ze moeten zien uit te vinden waar de problemen vandaan komen. Het is duidelijk dat teams als Ferrari en McLaren dichterbij komen. Max heeft dat nog enigszins kunnen maskeren, maar je ziet nu ook het grote verschil met teamgenoot Sergio Pérez."

Jos Verstappen ziet Red Bull zich meer 'op andere zaken' richten

Dat Jos Verstappen niet blij is met de huidige situatie bij Red Bull, heeft hij in 2024 al meerdere keren laten blijken. De vader van Max Verstappen was dit jaar vooral kritisch op teambaas Christian Horner omtrent de beschuldigingen aan zijn adres van grensoverschrijdend gedrag, maar richt zich nu in volledigheid tot Red Bull. "Het lijkt erop dat de tijd dat Red Bull dé dominante auto had, voorbij is. Ze moeten zich misschien weer wat meer concentreren op het racen en de onderlinge communicatie dan op andere zaken..."

