Verstappen over boordradio in Monaco: "F*ck me! Had m'n kussen mee moeten nemen"

Max Verstappen genoot niet bepaald van de optocht tijdens de F1 Grand Prix van Monaco in zijn eigen woonplaats. De Nederlander begon de race vanaf plek zes en eindigde ook op die positie. In de gehele race deed hij geen enkele serieuze inhaalpoging. Over de boordradio liet hij dan ook weten dat hij graag een kussentje mee had gehad in zijn auto.

De race in Monte Carlo was buiten de openingsfase niet bepaald spectaculair. Een enorme crash bij de start liet menigeen even op het puntje van hun stoel zitten, maar toen de race eenmaal weer werd hervat, was het voornamelijk een optocht van voorbijrijdende Formule 1-auto's die niet op maximale snelheid durfden te rijden in verband met de bandenslijtage. Er vielen dan ook nauwelijks inhaalacties te bespeuren. Zelfs niet bij Verstappen, die vanaf plek zes vrijwel de gehele wedstrijd achter George Russell aanreed. Ook toen de Nederlander op veel nieuwere banden kwam te staan, volgde er geen inhaalmanoeuvre op de Mercedes. Het was slaapverwekkend, zo oordeelde Verstappen na afloop, maar ook op de boordradio.

Verstappen verlangt naar kussen tijdens race

Verstappen meldde zich tijdens de race bij zijn engineer, Gianpiero Lambiase, en vertelde dat hij zich doodverveelde in de RB20. Hij had graag een kussentje in z'n auto gehad, zodat hij een klein tukkie kon doen. "F*ck me! Dit is zó saai, ik had mijn kussen mee moeten nemen", zo klonk het op de radio. Na afloop van de race vertelde de Red Bull-coureur bij de media dat hij van mening is dat de Formule 1 moet kijken naar aanpassingen in Monaco. De krappe baan in combinatie met de huidige generatie auto's, maakt het immers onmogelijk om in te halen.

