De F1 Grand Prix van Monaco werd vanwege een flinke startcrash stilgelegd en na een lange rode vlag-periode hervat. Max Verstappen heeft zijn twijfels over de opstelling van de tweede staande start.

Terwijl Charles Leclerc prima van zijn plek kwam vanaf pole position en de leiding behield voor Oscar Piastri, ging het daarachter goed fout. Kevin Magnussen en Sergio Pérez raakten elkaar de heuvel op door Beau Rivage. Ze kwamen hard in de vangrail terecht en katapulteerden terug de racelijn op. Nico Hülkenberg kon de Haas van zijn teamgenoot en de zwaar beschadigde Red Bull niet ontwijken en raakte ook bij de crash betrokken. De wedstrijdleiding besloot de race stil te leggen halverwege de openingsronde. Geluk bij een ongeluk voor Carlos Sainz, want hij had een lekke band opgelopen toen zijn linkervoorwiel langs de vloer van Piastri schraapte door Sainte Dévote. De Ferrari schoot daardoor rechtdoor bij het casino en viel ver terug, maar kon wel terugrijden naar de pits. Omdat er nog geen ronde voltooid was, werd de originele startgrid gebruikt als opstelling voor de tweede staande start.

Rode vlaggen waren laat

"Ik moet eens een keer naar die regels kijken," vertelde Verstappen tegenover onder andere GPFans. "Voor mijn gevoel werd er laat met de rode vlaggen gezwaaid. Het is niet zo dat die meteen uitkwam. Heel veel coureurs waren al door de eerste sector gekomen, sommigen zaten al in sector twee. Volgens mij was het alleen Zhou die vastzat achter de crash en er was nog de medical car waar hij op moest wachten. Maar het is discutabel." Op de vraag of hij het eerlijk vond dat Sainz zijn derde plek terugkreeg, antwoordde de Limburger. "Het hangt er vanaf hoe je er naar kijkt. Ik heb er van mijn kant waarschijnlijk een andere mening over ten opzichte van degene die de plek terugkrijgt. Uiteindelijk is het belangrijkste dat de auto's veilig zijn, want Checo en Kevin maakten een flinke impact mee."

