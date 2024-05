Ralf Schumacher is van mening dat Max Verstappen goed zou passen bij Mercedes als hij besluit om Red Bull Racing na veel succesvolle jaren te verlaten vanwege de onrust rondom het team.

Bij Sky Deutschland is Ralf Schumacher, zelf voormalig F1-coureur, duidelijk wanneer hem wordt gevraagd naar de situatie rondom Red Bull en de toekomst van Verstappen bij het team. Volgens de Duitser is, mocht Verstappen weg willen gaan, alleen Mercedes een optie. "Ik denk dat hij wat kalmer naar de situatie kan kijken. Er is niets zo erg als veel vertrekkende medewerkers in de Formule 1. Max zal volgend jaar nog niets te klagen hebben, maar zijn enige optie zou Mercedes zijn. Ferrari zit al vol."

Verstappen zou passen bij Mercedes volgens Schumacher

Volgens Ralf Schumacher heeft Verstappen totaal geen last van stress, vooral vanwege de ervaring die hij inmiddels heeft. "Max is niet gestrest. Als hij besluit om het team te verlaten, dan is alles mogelijk." Volgens Schumacher zou Verstappen goed passen bij Mercedes. "Bij Mercedes kan hij dan terecht. Wolff is niet alleen de teambaas, maar ook de CEO, en iedereen zou de deur openhouden voor Max. Maar ik zie hem veel liever bij Red Bull, tenzij alles implodeert. Hij spreekt Duits, dus het is een goed alternatief voor hem. Hij zou goed bij het team passen, ook met zijn persoonlijkheid."

Kan Verstappen onder zijn Red Bull-contract uit?

Volgens geruchten eerder dit jaar zou Verstappen onder zijn contract uit kunnen komen dankzij een clausule die te maken heeft met de toekomst van Helmut Marko. Ralf Schumacher ziet dit dan ook als enige optie voor Verstappen om te vertrekken bij Red Bull: een vertrek van Marko. "Theoretisch gezien moet Verstappen eerst onder zijn contract uit zien te komen. Dat zou Marko ook kunnen doen, omdat zij aan elkaar gelinkt zijn. Ik denk ook niet dat ze hem bij Red Bull in de weg zouden staan als hij echt zou willen vertrekken." Ralf Schumacher sluit af door te zeggen dat hij hoopt dat Audi met een Duits rijdersduo F1 in wil gaan. "Een Duitse line-up zou mooi zijn, maar Sainz is de coureur die iedereen wil. Vanuit Audi's perspectief zou dat fantastisch zijn, want dan heb je en zeer sterke line-up."

