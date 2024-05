Jack Plooij heeft het gevoel dat het rijdersduo bij Red Bull Racing hetzelfde zal blijven in 2025, maar daarnaast verwacht hij wel veel veranderingen. Zo ziet hij onder meer Valtteri Bottas veranderen van team en Liam Lawson, Andrea Kimi Antonelli en Jack Doohan de kans krijgen.

Verstappen en Red Bull Racing domineren het seizoen 2024, maar desondanks heeft het team toch al twee races niet gewonnen. Vorig jaar won het team alleen de race in Singapore niet. Lando Norris en Carlos Sainz zijn de twee coureurs die Red Bull Racing al hebben verslagen. Daarnaast is Adrian Newey officieel vertrokken, ondanks dat hij tot eind 2024 nog werkzaam is voor Red Bull Racing zelf. Verder zijn er nog steeds veel geruchten omtrent Verstappen en zijn toekomst binnen het team, waarbij Mercedes-teambaas Toto Wolff maar al te graag olie op het vuur gooit om de boel bij Red Bull nog wat meer te destabiliseren.

Upgrades Ferrari doen denken aan Red Bull

Of Newey naar Ferrari gaat of niet, daar zijn de analisten aan tafel bij het F1 Race Cafe van Ziggo Sport nog niet helemaal over uit. Ferrari neemt wel upgrades mee naar Imola, upgrades waarbij er natuurlijk inspiratie is gehaald uit het concept van Red Bull. Plooij denkt dat Ferrari daarnaast op de achtergrond al bezig is om de kennis rondom zowel het chassis als de binnenkant van de auto te vergroten. "Ferrari heeft ook wat mensen van Red Bull Racing binnengehaald. De binnenkant kan je op die manier dan binnenhalen." Newey is vanaf 2025 al beschikbaar, met als voornaamste kandidaten Aston Martin en Ferrari. De Brit gaf echter zelf al aan dat hij ook de tijd voor zichzelf wil nemen.

Plooij voorspelt veranderingen op rijdersmarkt

Plooij besluit vervolgens om naar de toekomst, het seizoen 2025, te kijken en de rijdersmarkt te voorspellen. "Verstappen en Pérez blijven. Russell die zit er al, bij Mercedes, en daar plaatsen we, jawel, Kimi Antonelli. Gasly blijft bij Alpine, en dan komt Jack Doohan daarbij. Bottas gaat terug naar Williams bij Albon. Yuki Tsunoda doet het heel goed, dus hij mag blijven. Lawson krijgt de kans, hij mag het gaan doen, bij Visa Cash App RB. Dan gaat Sainz naar Audi en gaat Bearman naar Haas. En dan komt de allergrootste: Ocon gaat ook naar Haas." Veel veranderingen dus voor de boeg als het aan Plooij ligt, met veel rookies in 2025.

