Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft uitgelegd wat de rol van Adrian Newey binnen het team precies was en waarom deze rol 'uniek' is. Newey vertrekt eind dit jaar bij het team waar hij zoveel succesvolle auto's ontworp.

Max Verstappen en Red Bull Racing domineren in 2024, zoals dit in 2022 en 2023 ook het geval was. Toch heeft de concurrentie al twee races gewonnen, mede door de uitvalbeurt van Verstappen in Australië. Red Bull en Verstappen gaan stevig aan de leiding in de twee kampioenschappen, maar buiten de baan is er veel onrust. Zo waren er de beschuldigingen aan het adres van teambaas Horner, het bijna-vertrek van adviseur Helmut Marko en het uiteindelijke vertrek van Newey.

Horner over 'unieke rol' Newey

In gesprek met Sky Sports legt Horner uit wat voor 'unieke' rol Newey speelde bij Red Bull. "Adrian's rol was uniek. Adrian is uniek. Hij tekende op een tekentafel en de manier waarop hij opereerde was totaal uniek. Hij had niemand die aan hem rapporteerde, hij was een vrije geest binnen de organisatie. De organisatie blijft precies zoals die is, we hebben kracht en stabiliteit en sterkte in de diepte, en we zijn dankbaar voor de tijd en de vorm waarin hij het technische team heeft achtergelaten."

Waché opvolger?

Veel geruchten, naast uitspraken van Verstappen en Horner zelf, stellen dat technisch directeur Pierre Waché het ontwerp van de auto van 2024 voor het merendeel op zich heeft genomen en dat de rol van Newey al niet zo groot meer was als voorheen. Dit verklaart deels ook de grote veranderingen in het concept vergeleken met 2023. Red Bull zou dus al hebben ingespeeld op een vertrek van de Britse ontwerper, iets wat eind 2024 dus realiteit wordt.

