Eddie Jordan, voormalig eigenaar van een F1-team en tegenwoordig analist en tevens de manager van topontwerper Adrian Newey, heeft een update gegeven over onderhandelingen en mogelijk zelfs een akkoord tussen Newey en Ferrari.

Deze geruchten kwamen de afgelopen tijd namelijk naar buiten. In de Formula for Succes-podcast zegt Jordan dat er niks klopt van het feit dat Newey vanaf 2025 gaat werken bij Ferrari of al een akkoord zou hebben met het Italiaanse team. "Het is echt heel verkeerd om zo onbeschaamd te zeggen dat hij bij een bepaald team gaat werken, in dit geval Ferrari. Ik ben iemand die het zou moeten weten. Zonder informatie weg te geven, dit soort gesprekken worden zeker niet gevoerd."

Newey de enige die over zijn toekomst beslist

Volgens Jordan is het zeker niet uitgesloten dat Newey gesprekken voert, wellicht zelfs met meerdere teams. Volgens Jordan is dit echter heel normaal en zou elke andere persoon in kwestie dit doen. Jordan laat zich echter niet uit over deze gesprekken. “Er zullen gesprekken plaatsvinden en die zullen blijven plaatsvinden, omdat we nog moeten beslissen wat Adrian zelf wil gaan doen. Laten we heel duidelijk zijn, het zal altijd Adrian zijn beslissing zijn - en zo hoort het ook - maar er zijn nog geen knopen doorgehakt.”

Jordan beweert dat Newey niet in de buurt van akkoord is

Jordan maakt nog een keer duidelijk dat Newey op dit moment niet een akkoord heeft of in de buurt is van een akkoord met Ferrari, het team waar hij al jaren mee in verband wordt gebracht. Volgens Jordan klopt hier niks van. "Daar kan ik mijn leven voor geven. Er is op dit moment geen neiging om een bepaalde kant op te gaan. We kijken naar de mogelijkheden en mensen kunnen met ons komen praten.”

