Charles Leclerc, Ferrari, Japan, 2026

Leclerc in zak en as in Canada: "Het slechtste weekend uit mijn carrière"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Charles Leclerc beleeft tot nu toe een uiterst moeizaam raceweekend in Canada. De coureur van Ferrari stelt dat hij geen enkel moment het juiste gevoel in zijn SF-26 heeft kunnen vinden en omschrijft de dagen in Montreal als een nachtmerrie. Waar zijn kersverse teamgenoot Lewis Hamilton wel de snelheid uit de wagen wist te halen, bleef de Monegask ver achter.

Tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace op het Circuit Gilles Villeneuve kwam het verschil tussen de twee Ferrari-rijders duidelijk naar voren. Hamilton verzekerde zich van de vijfde startplek, terwijl Leclerc genoegen moest nemen met de achtste positie op de grid. Ook tijdens de sprintrace op zaterdag, waarin Leclerc als vijfde eindigde, ontbrak het hem aan de gewenste balans.

Worstelen met de SF-26

Na afloop van de kwalificatiesessie stak de huidige nummer drie in het wereldkampioenschap zijn frustratie niet onder stoelen of banken. "Eerlijk gezegd is het een van de, zo niet het slechtste weekend uit mijn carrière", vertelde hij. De problemen stapelden zich volgens de rijder op. "Sinds de eerste vrije training heb ik geen enkele ronde gereden waarin ik de auto kon aanvoelen. Ik had in elke bocht het gevoel dat ik hem in de muur zou zetten, simpelweg omdat de banden vandaag compleet buiten hun window vielen. Gisteren zaten de remmen ook niet in het juiste window. Er was geen enkel moment waarop het gewoon klikte en alles klopte", aldus de Ferrari-coureur.

Contrast met Hamilton

Wat de situatie voor de Monegask extra pijnlijk maakt, is dat de andere kant van de garage de problemen wel wist te omzeilen. "Maar Lewis is er gedurende de kwalificatie wel in geslaagd om dat te doen en ik niet. Ik ga analyseren wat ik beter kan doen in dit soort omstandigheden om die banden aan de praat te krijgen, want het is tot nu toe echt een nachtmerrie geweest." Leclerc had zijn teleurstellende kwalificatie overigens al zien aankomen; over de boordradio liet hij voorafgaand aan het laatste kwalificatiedeel al weten dat hij ofwel in de muur zou eindigen, ofwel als achtste zou kwalificeren.

